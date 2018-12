Arias dice que por ahora solo piensa en Bolívar

El entrenador uruguayo no ocultó que ya negocia con otros clubes, pero por el momento se enfoca en el equipo boliviano al que dirige.

El entrenador de Bolívar, el uruguayo Alfredo Arias, ya tienen una serie de ofertas para dejar el club celeste y dirigir en el exterior, pero aún no tomó la decisión y por el momento solo piensa en dirigir a la Academia en estos dos últimos cotejos.

Arias no ocultó de que exista intereses de otros clubes por contar con sus servicios, pero dijo que no piensa en nada más que en dirigir a Bolívar este domingo contra Real Potosí y el miércoles próximo contra Oriente Petrolero.

La propuesta más tentadora parece estar en Chile donde se dice que Universidad Católica ya lo tiene entre sus planes para que tome el mando del equipo en sustitución del español Beñat San José, quien se fue tras coronarse campeón del fútbol trasandino.

"Universidad Católica es un gran equipo en Sudamérica, es uno de los grandes no sólo por su poderío deportivo, también por lo que significa. Sin duda sería atractivo poder llegar a Católica, pero no se puede correr si no se camina primero", dijo Arias a un medio chileno tras conocerse el interés del cuadro cruzado.

El director técnico de los celestes dijo que es normal que se lo busque por estos tiempos de fichajes porque desde hace siete años que va clasificando equipos a torneos internacionales y su trabajo demuestra que hizo una buena campaña, pero que ahora quiere vivir el presente.

“Siempre me ha pasado que no acabo el campeonato y me llamen de otros lugares. Estamos acostumbrados, hace siete años que estoy en esto y siempre tenemos opciones. Quizás me distraiga el primer año, pero al septimo año ya o me distrae.

Mi presente es este, estar en Bolivia”, aseguró el charrúa.