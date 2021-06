Argentina vs. Paraguay, EN VIVO ONLINE por la Copa América: dónde y cómo verlo por internet en streaming y TV

La Selección de Scaloni y la de Berizzo buscan sumar tres puntos fundamentales en la Copa América 2021.

Argentina y Paraguay prometen dar un buen espectáculo en la Fecha 3 por la Copa América 2021. Los dos equipos cuentan con amplias posibilidades de asegurar su lugar en los cuartos de final, en caso de ganar.

Por un lado, la Albiceleste está empatada un puntos con Chile con cuatro, mientras que en tercer sitio, y con un partido menos, viene la Albirroja con ganas de subir más posiciones.

En Goal te damos toda la información y te mostramos las diferentes alternativas para seguir el compromiso.

¿A QUÉ HORA Y DÓNDE ES ARGENTINA VS. PARAGUAY?

El encuentro correspondiente a la tercera fecha del Grupo A de Copa América se juega este lunes 21 de junio a las 21:00 horas de Argentina (mismo horario en Uruguay y Brasil), 20:00 de Chile y 19:00 en México y Colombia.

PARTIDO Argentina - Paraguay FECHA Lunes 21 de junio ESTADIO Mané Garrincha | Brasilia, Brasil HORA 21:00 hora Argentina; 20:00 hora Chile; 19:00 hora Colombia y México; 02:00 hora España del martes

¿DÓNDE VER LA TRANSMISIÓN EN VIVO POR TV DEL ARGENTINA VS. PARAGUAY?

MÉXICO 19:00 TV Sky Sports Streaming Blue to Go y Fanatiz ARGENTINA 21:00 TV TyC Sports, DTV y TV Pública Streaming TyC Sports Play y DTV GO COLOMBIA 19:00 TV DTV y Win Sports+, Caracol TV Streaming DTV GO y Win Sports CHILE 20:00 TV DirecTV Sports Streaming DirecTV GO y Estadio TNT Sports ESPAÑA 2:00 TV TV3 Streaming Twitch de Ibai Llanos

¿CÓMO VER ONLINE POR STREAMING?

Se puede ver el Argentina vs. Paraguay por internet a través de los servicios de streaming de Estadio TNT en Chile, TyC Play en Argentina, Win Sports online en Colombia y DirecTV GO para todos los territorios sudamericanos. En México, la transmisión online es por la aplicación Blue to Go y en España el canal de Twitch de Ibai Llanos.