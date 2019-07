Argentina vs. Chile, por el tercer puesto de la Copa América: cuándo es, posibles formaciones y cómo verlo

El equipo de Scaloni sufrió ante Brasil pero deberá reponerse rápido: el sábado enfrenta a La Roja que viene de caer frente a Perú.

Brasil eliminó este martes de la Copa América 2019 a una que no tiene tiempo para lamentos. Los goles de Gabriel Jesús y de Roberto Firmino dejaron sin opciones al conjunto albiceleste, que volverá a jugar el próximo sábado por el partido válido por el tercer puesto.

Lo hará frente a la Selección chilena que viene de caer frente a Perú, en el Arena do Gremio, gracias a las conquistas de Edinson Flores, Yoshimar Yotún y Paolo Guerrero. Así, ambas escuadras se volverán a ver las caras, tal como en las ediciones de 2015 y 2016, donde la escuadra que hoy comanda Reinaldo Rueda se coronó bicampeón de América.

TODO SOBRE LA SEMIFINAL ENTRE CHILE Y PERÚ

DÍA, HORA Y SEDE

El encuentro entre Argentina y se disputará el sábado 6 de julio desde las 16:00 hora local (misma hora en Argentina, 15:00 de Chile y 14:00 de y ; en será a las 21:00 horas) en el Estadio Arena Corinthians.

LA POSIBLE FORMACIÓN DE ARGENTINA

Será imposible que Lionel Scaloni repita el equipo que enfrentó a , pero no porque no quiera, sino porque no podrá: Lautaro Martínez y Marcos Acuña fueron amonestados contra la Canarinha y, como arrastraban tarjetas amarillas, tendrán que cumplir sanción. Así, el probable equipo es con Armani; Foyth, Pezzella, Otamendi, Tagliafico, Lo Celso; De Paul, Paredes; Messi; Agüero, Di María.

Mientras que Chile iría con Gabriel Arias; Mauricio Isla, Gary Medel, Gonzalo Jara, Jean Beausejour; Charles Aránguiz, Erick Pulgar, Arturo Vidal; José Pedro Fuenzalida, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez.