Argentina vs. Austria: Previa del Mundial de la FIFA 2026. Todo lo que necesitas saber

Argentina y Austria se enfrentarán el 22 de junio de 2026 a las 13:00 EST (17:00 GMT).

Contexto del partido y análisis de la jornada inaugural

Argentina venció 3-0 a Argelia gracias a un hat-trick de Lionel Messi, quien celebró su partido 200 con la Albiceleste. Austria, por su parte, venció 3-1 a Jordania en el San Francisco Bay Area Stadium; Marko Arnautovic, su máximo goleador histórico, ingresó en la segunda parte y sentenció con un penalti en el descuento.

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Jugadores clave y entrenador de Argentina

Lionel Scaloni, que llevó a la Albiceleste a la gloria en el Mundial de 2022, busca ser el primer entrenador en ganar dos ediciones consecutivas desde Vittorio Pozzo en 1938 con Italia.

Con 27 partidos, Messi empata el récord de más encuentros mundialistas y, junto al portugués Cristiano Ronaldo, se convierte en uno de los dos únicos jugadores que disputan seis Copas del Mundo. La convocatoria tiene un marcado sabor inglés, con la presencia del centrocampista del Liverpool Alexis Mac Allister, el centrocampista del Chelsea Enzo Fernández, el portero del Aston Villa Emi Martínez, el defensa del Tottenham Cristian Romero y el defensa del Manchester United Lisandro Martínez. En la delantera, los campeones cuentan con una potencia letal en la figura de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, del Inter, que jugarán por delante de Messi, quien actualmente suma 200 partidos con su querida Argentina.

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Jugadores clave y seleccionador de Austria

«Das Team» llegó a su base en California con una plantilla de 26 jugadores, sólida y motivada, tras su dramático triunfo en la fase de clasificación directa frente a Bosnia y Herzegovina. La integración táctica dirigida por el seleccionador Ralf Rangnick funciona con máxima eficiencia, lo que genera un ambiente unido y positivo en la concentración. Además, la columna vertebral del equipo está al 100 % y lista para imponer su intensidad desde el primer partido.

El referente David Alaba liderará la defensa junto al imponente Kevin Danso. En el medio, el incansable Konrad Laimer y Marcel Sabitzer impondrán presión alta para dominar las transiciones. Detrás, Christoph Baumgartner aporta la creatividad, mientras que los jóvenes Paul Wanner y Carney Chukwuemeka ofrecen dinamismo para superar defensas cerradas.

El entrenador Ralf Rangnick ha llevado a la selección austriaca una identidad táctica radical y una gran energía. Tras años moldeando clubes europeos de élite, ha transformado «Das Team», dejando atrás su pasividad y imponiendo un estilo valiente y vertiginoso.

Tácticamente impone una filosofía de alto octanaje: presión inmediata al balón y transiciones verticales ultrarrápidas, con un rígido 4-2-2-2 o un agresivo 4-3-3.

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Convocatoria de 26 jugadores de Argentina

Porteros: Juan Musso (Atlético de Madrid), Gerónimo Rulli (Marsella), Emiliano Martínez (Aston Villa).

Defensas: Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marsella), Nahuel Molina (Atlético de Madrid).

Centrocampistas: Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo de Paul (Inter de Miami), Valentín Barco (Estrasburgo), Giovani Lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea).

Delanteros: Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lionel Messi (Inter de Miami), Nicolás González (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nico Paz (Como), José Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter de Milán).

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Convocatoria de 26 jugadores de Austria

Porteros: Patrick Pentz (Brøndby), Alexander Schlager (RB Salzburgo), Florian Wiegele (Viktoria Pilsen)

Defensas: David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Friburgo), Phillipp Mwene (Maguncia), Stefan Posch (Maguncia), Alexander Prass (Hoffenheim), Michael Svoboda (Venecia)

Centrocampistas: Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Konrad Laimer (Bayern Múnich), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schopf (RZ Pellets WAC), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Patrick Wimmer (Wolfsburgo)

Delanteros: Marko Arnautovic (Estrella Roja de Belgrado), Michael Gregoritsch (Augsburgo), Sasa Kalajdzic (LASK).

Noticias de los equipos y plantillas.

La selección argentina está dirigida por Lionel Scaloni. Según los datos disponibles sobre la convocatoria, no hay lesionados ni sancionados, y por el momento no se ha confirmado ninguna alineación probable. Se irán añadiendo novedades a medida que se acerque el inicio del partido.

La selección de Austria está dirigida por Ralf Rangnick. No hay lesiones ni sanciones confirmadas, y aún no se ha revelado el once inicial. Más noticias se compartirán cerca del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Argentina llega con cinco triunfos consecutivos: 3-0 a Islandia el 10 de junio de 2026 y 2-0 a Honduras tres días antes. Antes, venció 5-0 a Zambia, 2-1 a Mauritania y 2-0 en Angola. En total, sumó 12 goles a favor y solo uno en contra.

Austria suma cuatro triunfos y un empate en sus últimos cinco encuentros: 1-0 a Túnez el 1 de junio, 1-0 a Corea del Sur en marzo y un 5-1 ante Ghana como mejor actuación. El único tropiezo fue un 1-1 contra Bosnia y Herzegovina en noviembre, que aun así les dio el pase al Mundial. En esos cinco partidos marcaron nueve goles y encajaron tres.

Historial de enfrentamientos

No hay registros de enfrentamientos anteriores entre Argentina y Austria. El partido en el AT&T Stadium de Arlington será el primero entre ambas selecciones.

Clasificación

En el Grupo J, Argentina es segunda y Austria tercera antes de este encuentro.