World Cup - Copa del Mundo - Grupo J Kansas City Stadium

Argentina vs. Argelia se jugará el 16 de junio de 2026 a las 21:00 (EST) y el 17 de junio a las 01:00 (GMT).

Argentina vs. Argelia: Messi frente a Mahrez.

Lionel Messi disputará su sexta Copa del Mundo como capitán de la vigente campeona, Argentina, en el torneo de 2026. En la jornada inaugural se enfrentarán a la Argelia de Riyad Mahrez. ¿Qué podemos esperar de este duelo en Kansas City?

Getty Images

¿Quiénes son el seleccionador y los jugadores clave de Argentina?

Lionel Scaloni, que llevó a la Albiceleste a la gloria en 2022, busca ser el primer técnico en ganar dos Mundiales consecutivos desde Vittorio Pozzo en 1938 con Italia.

Con 26 partidos, Messi ya tiene el récord de encuentros mundialistas y, a sus 39 años, se unirá a Cristiano Ronaldo (41) como los únicos hombres en jugar seis Copas. En la plantilla destacan los ingleses Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea), Emiliano Martínez (Aston Villa), Cristian Romero (Tottenham) y Lisandro Martínez (Manchester United). Arriba, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, del Inter, aportan gol para acompañar a Messi, que ya acumula 198 partidos con la Albiceleste.

Getty Images

¿Quiénes son el seleccionador y los jugadores clave de Argelia?

El veterano Riyad Mahrez, de 35 años, exjugador del Leicester City y del Manchester City, milita ahora en el Al Ahli saudí.

El excentrocampista de los Spurs Nabil Bentaleb regresa tras siete meses ausente, y también se suman el exjugador del Lyon Houssem Aouar y la estrella del Marsella nacida en Francia Amine Gouiri.

El técnico bosnio Petkovic ha dirigido recientemente al Lazio, a la selección de Suiza y al Burdeos.

Getty Images

Convocatoria de 26 jugadores de Argentina para el Mundial

Porteros: Juan Musso (Atlético de Madrid), Gerónimo Rulli (Marsella), Emiliano Martínez (Aston Villa).

Defensas: Leonardo Balerdi (Marsella), Nicolás Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marsella) y Nahuel Molina (Atlético de Madrid).

Centrocampistas: Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo de Paul (Inter de Miami), Valentín Barco (Estrasburgo), Giovani Lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea).

Delanteros: Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lionel Messi (Inter de Miami), Nicolás González (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nico Paz (Como), José Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter de Milán).

El camino de Argentina hacia el Mundial

Tras ganar el título en 2022, la selección renovó su juego con la rotación de los centrocampistas Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Rodrigo de Paul, lo que aportó mayor fluidez. Encajó solo 10 goles en 18 partidos de la CONMEBOL, gracias en gran parte a la regularidad del portero Emi «Dibu» Martínez.





La convocatoria de 26 jugadores de Argelia para el Mundial

Porteros: Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Masstil (Stade Nyonnaise), Luca Zidane (Granada)

Defensas: Achraf Abada (USM Argel), Rayan Ait-Nouri (Manchester City), Zinedine Belaid (JS Kabylie), Rafik Belghali (Verona), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Samir Chergui (Paris FC), Jaouen Hadjam (Young Boys Bern), Aissa Mandi (Lille), Mohamed Amine Tougai (Esperance)

Centrocampistas: Houssem Aouar (Al-Ittihad), Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Niza), Fares Chaibi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yassine Titraoui (Charleroi), Ramiz Zerrouki (Twente)

Delanteros: Mohamed Amine Amoura (Wolfsburgo), Nadir Benbouali (Gyori ETO), Adil Boulbina (Al-Duhail), Fares Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Marsella), Riyad Mahrez (Al-Ahli) y Anis Hadj Moussa (Feyenoord).

El camino de Argelia hacia el Mundial

Tras perderse las dos últimas Copas de forma dolorosa, los Zorros del Desierto dominaron su grupo y regresaron a un Mundial por primera vez desde 2014.

Su principal arma fue el fútbol ofensivo: promedió 2,4 goles por partido, gracias a los 10 tantos de Mohamed Amoura en la fase de clasificación.

Noticias y plantillas

Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, no ha reportado lesiones ni sanciones, y aún no confirma su once inicial.

Argelia, dirigida por Vladimir Petkovic, tampoco ha reportado lesiones o suspensiones, y su once inicial aún no se ha revelado. Más detalles se confirmarán antes del debut en el Grupo J.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Argentina llega a Kansas City en gran forma: ha ganado sus últimos cinco partidos. Su más reciente fue un 2-0 ante Honduras el 7 de junio, después de vencer 5-0 a Zambia en marzo. En esos cinco duelos marcó 15 goles y encajó solo uno, demostrando su potencia ofensiva y defensiva. Lleva cuatro partidos consecutivos sin recibir gol.

La racha reciente de Argelia es más irregular, aunque incluye una victoria llamativa: el 3 de junio venció 1-0 a Países Bajos en un amistoso, resultado que refuerza su confianza de cara al torneo. También goleó 7-0 a Guatemala en marzo. No obstante, la derrota 2-0 contra Nigeria en la Copa Africana de Naciones recuerda que Argelia puede sufrir ante rivales intensos. En sus últimos cinco partidos ha sumado tres victorias, un empate y una derrota.

Historial de enfrentamientos

ARG Último partidos ALG 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Argentina 4 - 3 Algeria 4 Goles marcados 3 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

Ambas selecciones se han enfrentado solo una vez: el 5 de junio de 2007, en un amistoso que Argentina ganó 4-3. Ese resultado muestra que Argelia puede marcarle a la Albiceleste. El duelo del martes en el Grupo J será apenas el segundo entre estas selecciones.

Clasificación

En el Grupo J, Argelia lidera la tabla y Argentina es segunda antes de su debut.