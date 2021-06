Argentina vs. Uruguay, EN VIVO ONLINE por la Copa América: dónde y cómo verlo por internet en streaming y TV

La Albiceleste y la Celeste se enfrentan por la segunda jornada del Grupo A del certamen continental, en una nueva edición del clásico rioplatense.

Argentina y Uruguay se ven las caras en la Copa América 2021, en partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo A, en un duelo que marcará el debut de la Celeste en el certamen, luego de haber quedado libre en la jornada inicial.

El equipo de Lionel Scaloni buscará cortar la racha de tres empates consecutivos lugo del 1-1 en el debut frente a Chile y las igualdades contra la Roja y Colombia en las Eliminatorias, mientras que su rival también viene en una seguidilla de igualdades, tras haber cosechado sendos 0-0 en sus encuentros contra Paraguay y Venezuela por el clasificatorio a Qatar 2022.

En Goal te damos toda la información y te mostramos las diferentes alternativas para ver el Clásico del Río de la Plata, donde en juego está algo más que tres puntos.

¿A QUÉ HORA Y DÓNDE ES ARGENTINA VS. URUGUAY?

El encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo A de Copa América se juega este viernes 18 de junio a las 21:00 horas de Argentina (mismo horario en Uruguay y Braisl), 20:00 de Chile y 19:00 en México y Colombia.

PARTIDO Argentina - Uruguay FECHA Viernes 18 de junio ESTADIO Mané Garrincha | Brasilia, Brasil HORA 21:00 hora Argentina; 20:00 hora Chile; 19:00 hora Colombia y México; 02:00 Hora España del sábado

¿DÓNDE VER TRANSMISIÓN EN VIVO POR TV DEL ARGENTINA VS. URUGUAY?

MÉXICO 19:00 TV Sky Sports Streaming Blue to Go y Fanatiz ARGENTINA 21:00 TV TyC Sports, DTV y TV Pública Streaming TyC Sports Play y DTV GO COLOMBIA 19:00 TV DTV y Win Sports+ Streaming DTV GO y Win Sports CHILE 20:00 TV DirecTV Sports Streaming DirecTV GO y Estadio TNT Sports ESPAÑA 2:00 TV TV3 y TVG2 Streaming TVG, Esport3 Web y Canal de Twitch de Ibai Llanos

¿CÓMO VER POR STREAMING EN VIVO?

El Cásico del Río de la Plata se puede mirar por internet a través de las plataformas de streaming de Estadio TNT en Chile, TyC Play en Argentina, Win Sports online en Colombia y DirecTV GO para los territorios sudamericanos. En México, la transmisión online es por la aplicación Blue to Go y en España en TVG.