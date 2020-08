Arda Turan señala a Valverde: "Me menospreció, dijo que contaría conmigo y no lo hizo"

El turco se despacha contra el 'txingurri' y le acusa de ser el responsable de que no lograra consolidarse en el Barcelona.

RUEDA DE PRENSA

Arda Turan asegura que "Ernesto Valverde me hizo sentir menospreciado" en la etapa en la que ambos coincidieron en el . Según el turco ha comentado ante las cámaras de beIN Sports el txingurri "me dijo que iba a jugar pero no me puso, dijo que me iba a dar una oportunidad pero no lo hizo".

El artículo sigue a continuación

En su regreso al , Arda asegura que "todo estaba bien cuando Luis Enrique estaba allí, habíamos ganado y Copa" y a pesar de admitir que "las cosas no salieron como estaba previsto en la Champions", lo cierto es que "con Valverde me sentí insignificante y decidí irme". De todas formas el ex de Atlético y Barcelona aclara que "nadie, incluido Valverde, me obligó a salir del Barcelona sino que fue mi decisión".

"¿Messi? Nos encantaba jugar juntos"

Por otro lado también revela que "mi relación con Messi era muy buena" y afirma que "nos gustaba jugar juntos y eso se notaba viendo nuestros partidos juntos". Por último, el turco lamentó la decisión de fichar por el Basaksehir. "Sin faltarles el respeto, mirando hacia atrás, siento que tomé una mala decisión con respecto a mi carrera".