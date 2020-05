Arda Turan culpa a Valverde por no darle "ni un minuto" para jugar

El jugador, con contrato con el Barça, analizó su fichaje por el conjunto blaugrana y culpó al técnico extremeño de su falta de rendimiento

Arda Turan no se olvida de su etapa en el FC . El turco, todavía con contrato con el equipo de la Ciudad Condal, continúa con su particular campaña para firmar por el y ha hablado acerca de su trayectoria en el equipo azulgrana.

Ahora, muy activo en redes sociales, Turan ha analizado su paso por Can Barça. "No estuve triste cuando me fui del Barcelona. Si hubiera fallado, podría haberlo estado, pero Valverde no me dio ni un minuto para jugar. Yo fui el que había dado más asistencias tras Messi y Suárez en la temporada anterior", expresó.

Además de culpar a Valverde por su falta de minutos, también habló sobre las opciones que tenía encima de la mesa el jugador, que en los últimos años ha destacado más por sus conflictos extradeportivos que por su rendimiento en el terreno de juego.

"Mi representante, Ahmet Bulut, no me dijo que el Barcelona me había fichado. Me enteré del acuerdo con el Barcelona 15 días después. Yo pensaba que me iba a ir al Bayern de Múnich porque un año antes se cayó mi traspaso al en el último minuto", comentó.

Por otra parte, el centrocampista desveló cómo descubrió que su salida del , donde mostró un gran rendimiento, se produjo en dirección al Camp Nou.

"El documento se cayó de la bolsa de Ahmet Bulut cuando estabamos juntos. Vi el escudo del Barça encima de estos papeles. No podía creerlo: "Ven, ven", me dijo Ahmet, para mostrarme los documentos".