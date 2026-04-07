Se confirmó la ausencia del francés Aurélien Tchouaméni, mediocampista del Real Madrid, para el partido de vuelta contra el Bayern Múnich, por suspensión.

En el minuto 36 del partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones en el estadio “Santiago Bernabéu”, Tchouaméni recibió una tarjeta amarilla.

La amonestación llegó por una dura entrada de Tchouaméni sobre Joshua Kimmich, jugador del conjunto bávaro, al borde del área.

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Y la estrella francesa no estará disponible para Álvaro Arbeloa en el decisivo partido de vuelta de la próxima semana, previsto en la ciudad de Múnich, lo que trastoca los planes del técnico español, que prefiere apoyarse en el cuarteto formado por Fede Valverde, Arda Güler y Thiago Betarsh, junto a Tchouaméni, en el mediocampo durante los partidos grandes.

Arbeloa se apoyó en ese cuarteto en los dos partidos ante el Manchester City y el Atlético de Madrid, antes de repetirlo contra el Bayern Múnich.