Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, generó polémica sobre el arbitraje después de dar una respuesta ambigua a una pregunta sobre las quejas del rival, el Barcelona.

El partido entre Barcelona y Atlético de Madrid, disputado anoche miércoles en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, dejó acciones arbitrales controvertidas, mientras que el equipo de la capital ganó 2-0, antes de jugar la vuelta en su estadio el próximo martes.

Los jugadores del Barcelona y su entrenador, Hans Flick, se sorprendieron de que no se señalara penalti pese a que Marc Pubill tocó el balón con la mano, y también protestaron por la expulsión de Pau Cubarsí.

Flick dijo tras el partido: "Creo que hay muchas acciones, por ejemplo la jugada en la que su jugador tocó el balón con la mano (dentro del área), y el árbitro no pitó nada... Para mí es muy clara, ¡no sé por qué no intervino el VAR!".

Cuando se le preguntó por las quejas del Barcelona sobre la acción de Pubill, Arbeloa dijo, en una rueda de prensa esta mañana jueves antes de enfrentarse al Girona en LaLiga mañana viernes: "No quiero entrar en este tipo de valoraciones. Hemos visto lo que pasó el fin de semana pasado, y lo que sigue pasando desde hace muchas semanas".

Añadió: "Mi opinión es clara y me mantengo en ella; es lo que veo semana tras semana".

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Sobre si considera que el arbitraje para Real Madrid y Barcelona es diferente en Europa en comparación con LaLiga, Arbeloa respondió: "Todo el mundo conoce mi opinión sobre lo que ha pasado durante años y lo que sigue pasando. No voy a cambiar de opinión".

Y sobre si duda del sistema arbitral en España, explicó: "No se trata de confiar o no, sino de lo que vemos".

Continuó: "Lo que pasó el martes en la entrada de (Kylian) Mbappé es difícil de entender cómo no fue tarjeta roja. Eso ocurre incluso con la tecnología de vídeo, que se creía que iba a solucionar muchos problemas".

El técnico concluyó: "En España seguimos esperando una explicación, y eso hay que arreglarlo. Hay muchas dudas en decisiones como estas. A veces interviene el VAR y a veces no. Yo intento centrarme en mi trabajo como entrenador".

Arbeloa se refiere a la acción de la entrada de Jonathan Tah, defensa del Bayern de Múnich, sobre Mbappé en la segunda mitad del partido entre ambos equipos, disputado en el estadio «Santiago Bernabéu» en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, y que el conjunto bávaro resolvió con un marcador de 2-1.