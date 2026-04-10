Arbeloa: El penalti de Mbappé se pita tanto en la Tierra como en la Luna

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, criticó el arbitraje tras el 1-1 ante el Girona en la 31.ª jornada.

Sobre la jugada polémica, en la que Kylian Mbappé recibió un golpe que le provocó una hemorragia dentro del área sin que el árbitro Alberola Rojas interviniera, Arbeloa dijo: «Para mí es un penalti claro, aquí y hasta en la Luna, y es otra jugada más que se suma a las anteriores... Otra jugada más en otra semana, esto es lo que tenemos, y esta es la realidad».

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Sobre el silencio del VAR, el técnico español declaró: «No entiendo cómo no ha intervenido. Interviene cuando le conviene y, cuando no, no lo hace... Ya conocéis mi opinión, y los hechos siguen confirmándola... Es una jugada totalmente clara... Se le pitó falta a Mbappé, y fue mucho menos grave que esta entrada. Es otro caso más, como de costumbre».

Pese a las críticas, Arbeloa respaldó a la dupla ofensiva: «No me preocupo por jugadores con estas cifras; ¿qué puedo decir de dos de los mejores del mundo? Debemos mejorar como equipo, sobre todo ante rivales que se encierran atrás».

Con este empate, el Real Madrid suma 70 puntos y es segundo, a seis del líder Barcelona, que tiene un partido menos.