Arbeloa: "Cuento los días para que Messi se retire"

El exjugador del Real Madrid debutó como colaborador en 'El Chiringuito' de MEGA hablando sobre el argentino y el conjunto blanco, entre otras cosas

Álvaro Arbeloa, exjugador del Real Madrid, debutó la pasada madrugada como colaborador en 'El Chiringuito' de MEGA y lo hizo dejando varias declaraciones que seguro que darán que hablar.

El que fuera lateral diestro aseguró que está esperando que Messi se retire pronto: "Messi es muy bueno, no lo he podido disfrutar nunca ni creo que lo disfrutaré. Espero que no tarde mucho en retirarse, estoy contando los días".

Arbeloa también quiso dejar claro que no es antibarcelonista, aunque sus palabras no dicen lo mismo: "No soy antibarcelonista, pero quiero que pierda siempre porque es en beneficio del Real Madrid. Los madridistas no somos antibarcelonistas, pero ojalá pierda en el entrenamiento de mañana. Sí, quiero que se elimine de Champions, sería un rival menos".

Además, el comentarista de Real Madrid TV, insinuó que los árbitros ayudan al Barcelona: "El Barcelona ha sido un gran reto siempre. Es un grandísimo equipo. Juegan con red (las ayudas arbitrales), es verdad, pero no les voy a quitar mérito".

Para acabar, Arbeloa quiso romper una lanza en favor de Isco, uno de los jugadores más discutidos del Real Madrid: "Isco ha corrido lo que no ha corrido en su vida. Ha jugado en una posición que no es la suya. Soy el fan número 1 de Isco y ojalá esté en el Real Madrid muchos años más".