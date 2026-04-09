Arabia Saudí regresa al Mundial tras 16 años y Egipto logra una participación histórica

La FIFA ha elegido a varios equipos arbitrales árabes para pitar el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

El torneo, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio de 2026, contará con 48 selecciones, entre ellas ocho árabes.

La Federación Saudí de Fútbol confirmó en su web la designación de un equipo arbitral del país para el torneo.

El equipo está liderado por el árbitro Khalid Al-Taris, el asistente Mohammed Al-Abkari y el árbitro de vídeo Abdullah Al-Shehri.

Será la primera vez que arbitren un Mundial desde Sudáfrica 2010.

La Federación Egipcia de Fútbol también anunció en Facebook un equipo arbitral totalmente egipcio.

El equipo lo integran Amin Omar como árbitro principal, Mahmoud Abu Al-Raghal y Ahmed Hossam Taha como asistentes, y Mahmoud Ashour como árbitro de vídeo.

Será la primera vez que un equipo arbitral egipcio dirija partidos en la Copa del Mundo.