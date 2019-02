Árabe tomó con sorpresa la convocatoria a la selección boliviana

El volante boliviano dijo que buscará ganarse un puesto en el amistoso del domingo contra Nicaragua.

El volante boliviano Cristian Árabe se mostró contento tras conocer que fue convocado a la selección boliviana de fútbol para el cotejo amistoso del domingo contra la selección de Nicaragua, desde las 17.00, en Villa Tunari.

“Contentísimo por la convocatoria, anoche (por martes) me enteré, es un nuevo reto. En los últimos partidos he ganado muchos minutos y esperemos aprovecharlo en la selección”, dijo Arabe tras el entrenamiento de Always Ready en la zona sur.

El volante tomó con sorpresa la llamada, le sirvió mucho mostrarse en los dos cotejos anteriores donde demostró su velocidad y su entrega en cada jugada.

“Trataremos de ganar un puesto para el domingo. Espero tener más oportunidades en las convocatorias”, aseguró el jugador nacido en Santa Cruz.

El artículo sigue a continuación

Árabe fue llamado de urgencia a la selección boliviana junto a Saul Torres y Vladimir Castellón, ambos de Nacional Potosí, debido a que quedaron fuera por lesión los futbolistas Diego Hoyos (Guabirá), Diego Bejarano (Bolívar) y Diego Wayar (The Strongest).

El futbolista boliviano podrá incluso enfrentarse a su actual compañero de equipo como es el defensor nicaragüense Luis Copete quien fue llamado por su selección.

“Hablaré con el profe (Eduardo Villegas) y trataré de ganarme un puesto. Nicaragua es un rival complicado”, afirmó el jugador.