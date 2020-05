Aquivaldo Mosquera se unió a las críticas contra Pekerman y su proceso en la Tricolor

El defensa no tuvo buenos comentarios para referirse a su experiencia en la Tricolor durante el proceso del argentino.

Aunque hacía parte de las convocatorias de José Néstor Pékerman para la selección de , Aquivaldo Mosquera nunca logró consolidarse como una opción indispensable para el argentino a la hora de hacer sus convocatorias a la Tricolor, algo que fue calando en el zaguero con cada convocatoria.

El ex defensor de y América de , que estuvo durante casi todas las Eliminatorias rumbo a 2014, para después quedarse esperando la llamada para disputar la Copa del Mundo dijo: "En realidad con Pekerman yo no tuve ningún problema, solo que vi muchas cosas que no se estaban manejando de la mejor manera y tampoco estaban manejándose bien conmigo y yo no permito esas cosas".

Mosquera agregó: "Yo soy muy serio en mis cosas, si veo irrespeto o que están haciendo cosas, prefiero retirarme para no tener problemas más grandes".

La declaración de Aquivaldo no señaló hechos concretos, sin embargo, no ocultó su nostalgia al momento de responder, por qué no fue llamado a jugar el Mundial: "Eso se lo dejo a él, quién sabe cuáles serían las razones, pero la verdad me hubiera gustado estar en el Mundial".