Apoyo psicológico a sus hinchas: el gesto de Atlético Nacional durante la cuarentena

La iniciativa abarca a los abonados del club mayores de 60 años ofreciendo acompañamiento y trabajo social.

"Les cuento que me acabaron de llamar de las oficinas de Nacional ofreciéndome apoyo psicológico. Estoy agradecida, no saben lo feliz que me puse, para que sepan que tenemos un club grande, tenemos que respetarlos y quererlos. Feliz con mi verde por ese detalle, jamás me imaginé y fue una linda y feliz sorpresa", son las palabras que circulan en un audio a través de las redes sociales y aplicaciones de mensajería.

La voz corresponde a una mujer compartiendo la alegría que le produjo una llamada desde , pues al ser una de las abonadas del semestre, desde el club le ofrecieron apoyo psicológico para superar los días difíciles que la cuarentena trae, especialmente a grupos considerados vulnerables.

Consultado por Goal, el presidente Juan David Pérez entregó algunos detalles de la iniciativa: "Es una campaña de solidaridad con abonados mayores de 60 años, donde los vienen llamando a cada uno en una línea de apoyo con psicólogos y trabajadores sociales, para saber cómo están y estar pendientes de ellos". "En principio es para mayores de 60 años por ser una población que tiene la restricción para salir a la calle", agregó Pérez destacando la importancia de acompañar a los fieles aficionados en este momento.

Más equipos

La campaña 'Solidaridad Verdolaga' ya ha realizado unas 400 llamadas, de las cuales hasta el momento se han podido gestionar con éxito más del 50%, y es un complemento al respaldo que el club le brindó a otra iniciativa en favor de los adultos mayores llamada 'Un viejo favor' que incluye la subasta de camisetas de varios ex-jugadores del equipo entre los que se destacan Franco Armani, David Ospina, Alexánder Mejía y Orlando Berrío.

#SolidaridadVerdolaga | Seguimos disputando este partido con un solo objetivo: ayudar a quienes más lo necesitan. Por eso a través de @FavorViejo se subastarán camisetas oficiales de algunos de nuestros ex jugadores el próximo 12 de junio. pic.twitter.com/4rB6YjY6QF — Atlético Nacional (@nacionaloficial) June 4, 2020

Igualmente el club se sumó a la campaña 'Ruta de los Héroes', poniendo a disposición del personal de la salud de varios centros de Medellín y el oriente cercano, los tres buses con los que cuenta para transportarlos de manera gratuita. Los buses cumplen con todas las normativas de seguridad y desinfección para facilitar el traslado de médicos, enfermeros y demás personal que atiende la pandemia en el área metropolitana.

#SolidaridadVerdolaga | Atlético Nacional se sumó a la Ruta de los Héroes. Desde hace varias semanas, el club está prestando un servicio al personal de la salud de la ciudad. Estamos en el mismo equipo. Un acto solidario más del Verde. pic.twitter.com/l1bdXTyj3q — Atlético Nacional (@nacionaloficial) June 4, 2020

Al igual que el Deportivo Independiente Medellín y desde el inicio del aislamiento preventivo obligatorio, el Verde de la Montaña impulsó la recolección de fondos para ayudar a los venteros del estadio Atanasio Girardot afectados por el cese del campeonato profesional, en otra muestra de solidaridad para quienes más lo necesitan. Gracias a la unión de los equipos se lograron entregar más de 1.000 kits de alimentos para las familias afectadas.