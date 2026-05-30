Aparecen imágenes de Micah Richards y Jamie Carragher de fiesta en Budapest y se vuelven virales

Grandes jugadores y clubes, nacionales e internacionales, muestran cada día en Instagram, X y otras redes los entresijos del fútbol. En esta edición de VZ Social nos centramos en Micah Richards y Jamie Carragher, que han revolucionado Budapest.

Este sábado la capital húngara acogerá la final de la Liga de Campeones entre el París Saint-Germain y el Arsenal, que lucharán por la Copa de las Orejas tras una temporada intensa.

Ambos han viajado para cubrir el partido para CBS Sports, pero sus actividades no siempre son laborales: en las imágenes aparecen de fiesta con la población local.

La final arranca el sábado a las 18:00 h. La UEFA ya se pronunció al respecto y es posible que el holandés Jurriën Timber sea titular, según el técnico Mikel Arteta.