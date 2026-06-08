«Aparece un nuevo nombre en la lista de posibles sucesores de Robin van Persie en el Feyenoord»

Wouter Vrancken es candidato a sustituir a Robin van Persie en el Feyenoord, según 1908.nl. Exentrenador del Sint-Truiden, cuenta con el respaldo del director técnico Dévy Rigaux.

El domingo se confirmó la salida de Van Persie tras una temporada turbulenta, aunque el equipo acabó segundo. La directiva busca sucesor y el nombre de Vrancken ha aparecido por primera vez.

El belga, de 47 años, busca un nuevo reto tras decidir no renovar su contrato con el Sint-Truiden.

Con el club belga logró grandes éxitos: terminó tercero y consiguió una plaza para la Europa League, algo histórico, pues nunca antes el equipo se había clasificado para una competición europea.

Según 1908.nl, es un candidato muy serio, al igual que Oliver Glasner, quien dejó el Crystal Palace y también interesa al AC Milan.

Si acepta, será su primera experiencia como técnico principal en el extranjero. Antes dirigió al KAA Gent y al KRC Genk, pero destacó en el KV Mechelen: entre 2018 y 2022 lo llevó de la segunda división a la máxima categoría y, en el curso del ascenso, ganó la Copa de Bélgica.

En enero rechazó una oferta del Saint-Étienne.