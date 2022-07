Aouar, Fekir, Bartra y los nombres propios del mercado del Betis

El director deportivo del Betis, Antonio Cordón, valoró las opciones de altas y bajas en su plantilla y aventuró que el mercado requerirá de paciencia

El Betis ha presentado este miércoles a su nuevo fichaje Luiz Henrique y el director deportivo del club, Antonio Cordón, ha valorado los movimentos que espera que pueda realizar la entidad verdiblanca en lo que queda del mercado de fichajes.

El fichaje de Luiz Henrique: "El fichaje es consecuencia de nuestro equipo de trabajo, que lo conoce desde bien joven. Su irrupción en Fluminense, jugando cien partidos como profesional... Fred consideraba que iba a ser un jugador muy especial y que iba a triunfar allá donde estuviera. Estoy muy contento del esfuerzo de la junta directiva porque era un jugador muy cotizado. Creo que nos adelantamos al proceso de otros y tengo la alegría de presentar hoy aquí a Luis Henrique".

El interés en Aouar: "No puedo decir dónde estoy y si se produjo reuniones. A parte de las dificultades económicas, no podemos dar mucha información porque eso dificulta mucho el mercado. Todos los buenos jugadores nos interesan y todos los que tengan fútbol y puedan encajar en las piezas nos interesan. Ahora no estamos tan centrados en las llegadas".

Carvalho, Moreno y las ventas: "Están igual que el resto de España y hay una necesidad. Todo el mundo está abierto a las situaciones de mercado que se dan. En el fútbol se ve que tiene esa necesidad y hay que dar soluciones generales y el fútbol está así montado. LaLiga inglesa hasta el día de hoy ha movido 1.100 millones y en España se han gastado 50. Este problema se paga en el fútbol español. A lo largo de agosto esperamos que cambie pero no nos tenemos que centrar en nadie especialmente".

La renovación de Bartra: "La situación es que esta semana ha estado un poco lesionado pero a nivel contractual él acaba y nosotros queremos que siga y ya veremos si se llega a un acuerdo. El valor del Betis es muy importante. Hoy estar en el Betis es muy importante para cualquier jugador".

Espera que Fekir siga: "Eso hay que preguntárselo al míster a ver si los pone juntos. Creo que sí, hombre. Están en nuestra plantilla. No sólo ellos sino que hemos fichado a Willian José y a Luiz Felipe. Unido al resto, claro que vamos a disfrutar de ellos".