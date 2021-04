Antonio Conte explica ausencia de Arturo Vidal en duelo frente al Napoli

El DT del Inter reveló que el chileno aún trabaja por separado para solucionar el problema de su rodilla, por lo que no fue citado en la fecha 31.

Este domingo el Inter de Milán buscará dar otro paso importante para seguir como gran favorito para quedarse con el Scudetto de la Serie A. Por la trigésimo primera jornada del Calcio, el equipo de Antonio Conte visita al Napoli ,en el estadio Diego Armando Maradona, intentando alcanzar su duodécima victoria en fila que los acerque aún más al trofeo que no logran desde la temporada 2009/2010.

Y una de las principales ausencias será la de Arturo Vidal, quien se sometió hace algunas semanas a una artroscopia en la rodilla izquierda. Y pese a que todo indicaba que estaba recuperado tras volver a la consideración del DT lombardo para el cruce ante el Bologna en el Renato Dall'Ara, no fue considerado para el cruce frente al Cagliari, ni tampoco verá acción ante los de Gennaro Gattuso.

¿El motivo? El propio estratega explicó la situación física del volante chileno que lo llevó a tomar la decisión de prescindir de él para este encuentro. "Vidal todavía está trabajando por separado junto con Kolarov para solucionar el problema de rodilla que tenía, pero a Kolarov esperamos tenerlo lo antes posible después de ese problema de espalda", sostuvo en conferencia de prensa.

Respecto al cruce frente a los Gli Azzurri, el exentrenador de la Juventus sostuvo: "El Napoli tiene una plantilla importante, una de las más importantes de la Serie A, al inicio del campeonato lo puse entre los candidatos a ganar el Scudetto. Rino lo está haciendo bien, es un muy buen entrenador, todos lo sabemos muy bien, yo soy el primero en afirmar que este fue un año particular, el entrenador es la persona que está más propensa a recibir situaciones desagradables, es el rol más difícil. Si alguno de mis jugadores me pide algún consejo para convertirse en entrenador, les digo que se necesita mucha pasión porque es un rol particular, es difícil. La pasión por el fútbol nos hace ir más allá de las críticas y los juicios que en ocasiones pueden ser más o menos acertados".

Finalmente, tuvo palabras en torno al defensa senegalés Kalidou Koulibaly y el duelo que tendrá con Romelu Lukaku. "Creo que estamos hablando de un defensor al que considero entre los más fuertes del mundo. Cuando estaba en el Chelsea quería llevarlo, es un jugador top que también ha crecido. Romelu lo conoce, también ha crecido mucho y será un buen duelo, pero para poner en dificultad al jugador individual o a todo el equipo, tendremos que trabajar en equipo haciendo ciertos movimientos y encontrando algunas soluciones en el partido que nosotros propondremos", cerró.