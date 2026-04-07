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Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

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Antes del partido en Anfield... Dos jugadores del París y tres del Liverpool, en la cuerda floja

Paris Saint-Germain vs Liverpool
Paris Saint-Germain
Liverpool
Liga de Campeones
V. van Dijk
R. Gravenberch
C. Jones
K. Kvaratskhelia
N. Mendes
Francia
Inglaterra
Países Bajos
Georgia
Portugal

La suspensión podría impedir que cinco jugadores disputen el partido en Anfield

El Liverpool se prepara para afrontar un partido de gran envergadura contra el París Saint-Germain, en el Parque de los Príncipes, mañana miércoles por la tarde, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El Liverpool superó al Galatasaray al vencerlo por un marcador global de 4-1, mientras que el París Saint-Germain arrolló a su rival, el Chelsea, por un marcador global de 8-2.

Se espera que el partido de vuelta se dispute en Anfield el próximo martes, para determinar quién se clasifica para las semifinales de la Liga de Campeones.

El diario francés «Foot Mercato» ha informado de que los jugadores del París Kvaratskhelia y Nuno Mendes están a una tarjeta amarilla de la suspensión, lo que les expondría a perderse el partido de Anfield si reciben una amonestación en el encuentro de mañana.

Señaló que el trío del Liverpool formado por Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch y Curtis Jones también afronta el partido de ida bajo amenaza de suspensión.

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Ambos equipos se enfrentaron en los octavos de final de la Liga de Campeones la temporada pasada, y el París Saint-Germain se impuso en la tanda de penaltis, antes de seguir su camino hasta conquistar el título por primera vez en su historia.

Lee también: Tras 101 días de ausencia... La estrella del Liverpool da su apoyo al equipo antes del choque contra el París



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