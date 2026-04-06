Antes del partido contra el Real Madrid... El Bayern sigue los pasos del Barcelona

Ya se vislumbran los contornos de la próxima edición de la Liga de Campeones de la temporada 2026/2027, después de que tres clubes hayan asegurado oficialmente su plaza en la fase de grupos.

En Alemania, el Bayern de Múnich confirmó su habitual superioridad con una emocionante victoria por 3-2 sobre el Friburgo, lo que le permite sumar 73 puntos y ampliar a 23 puntos la ventaja sobre su perseguidor más cercano fuera de los cuatro primeros puestos, el Hoffenheim.

Se esfumó cualquier posibilidad matemática de que el gigante bávaro quedara fuera de los puestos clasificatorios para la Champions, convirtiéndose así en el primer representante de la «Bundesliga» en la máxima competición continental.

El Bayern se prepara para enfrentarse al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, mañana, en el partido de ida de los cuartos de final de la actual edición de la Champions League.

En cuanto a Holanda, la clasificación vino acompañada del título de liga, ya que el PSV Eindhoven subió al podio como campeón de la Eredivisie, tras una epopeya futbolística que terminó con su victoria por 4-3 sobre el Utrecht en la jornada 29, asegurándose así su plaza entre la élite de los clubes europeos la próxima temporada como campeón de su país.

Cabe recordar que el Barcelona fue el primero en clasificarse oficialmente para la competición europea, gracias a su victoria sobre el Rayo Vallecano en la jornada 29.

Esta victoria situó al club catalán en una posición matemáticamente segura, garantizando así su regreso a la competición por la «orejas» en su nueva edición, en medio de las esperanzas de la afición por recuperar los trofeos continentales.

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