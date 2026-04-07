Antes de la gira asiática... El Al-Ahli de Yeda recupera su fortaleza

El Al-Ahli de Yeda ha recuperado a su mejor jugador antes de comenzar la campaña para defender su título en la Liga de Campeones de Asia.

El Al-Ahli comienza su andadura en la fase eliminatoria de la Liga de Campeones de Asia el próximo lunes, cuando se enfrente al Al-Duhail qatarí en el estadio Al-Inmaa de Yeda, en los octavos de final.

El diario saudí «Al-Riyadiah» informó de que el defensa brasileño del Al-Ahli, Roger Ibáñez, se sometió a pruebas médicas para evaluar la gravedad de la lesión que sufrió durante la victoria por 3-0 sobre el Damac el pasado sábado, en la vigésimo séptima jornada de la Liga Roshen.

El defensa brasileño abandonó el partido contra el Dhamken el minuto 52, siendo sustituido por Mohamed Suleiman Bakr, tras sufrir una lesión en el muslo posterior.

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El periódico confirmó que las pruebas a las que se sometió Ibáñez demostraron que no hay rotura en el isquiotibiales, por lo que estará listo para participar en los próximos partidos, empezando por el encuentro contra Al-Fayha en la Liga Roshen saudí.

El Al-Ahli visitará al Al-Fayha mañana miércoles en el estadio de la ciudad deportiva de Al-Majma’a, en un partido adelantado de la vigésimo novena jornada de la Liga Roshen.

El Al-Ahli ocupa el tercer puesto de la Liga Roshen con 65 puntos, a 5 puntos del líder, el Al-Nassr, y por diferencia de goles por detrás del Al-Hilal, que ocupa el segundo puesto.

Ibáñez es considerado el pilar de la defensa del Al-Ahli, ya que esta temporada ha disputado 37 partidos en distintas competiciones, en los que ha marcado 3 goles y ha dado otras 3 asistencias.