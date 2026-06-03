Wesley Sneijder carga contra Willem van Hanegem en el podcast «Wes & Raf». El exinternacional recuerda la Eurocopa 2004, su debut en un gran torneo, con Van Hanegem como segundo de la selección.

En aquella época, Sneijder no era titular con el seleccionador Dick Advocaat. «No entraba en los planes. Eso se nota en todo: en los entrenamientos y en lo que se comenta».

El jugador con más partidos internacionales de la selección holandesa (134) se molestó sobre todo por las declaraciones de Van Hanegem sobre los entrenamientos de la Oranje. «Habló con Frank de Boer sobre mí después del primer partido: “Necesitamos rutina, y no a Sneijder. Porque todo eso es...”»

«Me planté ante él; soy directo y entonces era muy joven», recuerda. «¿Tienes algo contra mí? ¿He hecho algo mal? Lo tomo como algo personal, pero si hay algo, dímelo y lo hablamos».

Van Hanegem no era consciente de haber hecho nada malo. «No, no, no. No es así. Entonces le dije: ya está, se acabó. Pero prefiero que me digas las cosas a mí. Y si tú, como entrenador asistente, crees que debemos optar por la rutina en el centro del campo, lo cual, por cierto, no siempre funcionaba bien, entonces tienes que decirlo. Y no ir a hablar con otros jugadores. Eso no me gusta».

Luego, durante un paseo del equipo, Van Hanegem se le acercó y Sneijder cortó: “No, gracias. Ya estaba harto. Sabía que no iba a jugar ni un minuto; contra Letonia fue pura casualidad que entrara unos minutos”.

Rafael van der Vaart, en cambio, lo recuerda distinto: «Él estaba relajado. Nunca noté nada. Pero cuando oyes eso de Wesley, lo entiendes. Era nuestro primer torneo; todo es diferente y hay que acostumbrarse».