Angelici se sacó la camiseta: "Iría a buscar a Gallardo para la Selección"

El presidente de Boca reconoció la gran tarea del Muñeco en River y consideró que "está entre los mejores 10 técnicos del mundo".

A una semana del Superclásico que definirá a uno de los finalistas de la 2019, Daniel Angelici decidió abandonar la habitual postura confrontativa por unos minutos, cuando decidió deshacerse en elogios para con Marcelo Gallardo, entrenador de River, al que ubicó en el top ten mundial en el cargo y, como si fuera poco, dejó claro dónde lo quiere en el futuro.

"Aunque algunos me puteen, me saco la camiseta. Gallardo está entre los 10 mejores técnicos del mundo", admitió en la entrevista con Fox Sports Radio, en consonancia con lo que fue su lugar en la gala de The Best, donde quedó en el puesto 9, elegido entre otros por Lionel Messi, para luego destacar la presencia en esa nómina de Mauricio Pochettino, Ricardo Gareca "y no está el Cholo Simeone".

Y justamente reafirmó que lo quiere en la Selección argentina: "lo dije en AFA en su momento, yo no dudaría, lo iría a buscar por sus resultados, por su trabajo en estos cinco años, por los números", recordó, aunque explicó posteriormente que en la última elección de técnico albiceleste, donde se ratificó a Scaloni, no participó porque "estuve cuando elegimos a Sampaoli por Bauza, me hago cargo que lo fui a buscar y no resultó".

De regreso a Boca pero siguiendo con la cuestión de entrenadores, repasó la cronología durante su mandato desde Julio Falcioni, el fallido tercer ciclo de Carlos Bianchi y las apuestas a exjugadores del club como Arruabarrena y Guillermo, para concluir que "después de Madrid tenía que venir un DT con experiencia" y por eso llamó al Tata Martino y a Ricardo Gareca, quienes agradecieron pero decidieron continuar con sus compromisos.