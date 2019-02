Angelici habló de la salida de Guillermo y la polémica con Tevez

El Tano se refirió a la salida del entrenador y a la polémica sobre la relación con Carlitos. "Hubo momentos en que fue tensa", confirmó.

Para Boca , el tiempo se detuvo aquel 9 de diciembre de 2018 en el Santiago Bernabéu. A casi tres meses de la histórica final de la Copa Libertadores, todavía repercuten las consecuencias de la derrota ante River: mientras la renovación de Alfaro sigue su curso natural, todavía quedan preguntas por responder acerca de los últimos meses del ciclo de Guillermo Barros Schelotto. Y Daniel Angelici tiene algunas respuestas.

"Guillermo no me decepcionó. No es fácil ganar dos títulos seguidos en el fútbol argentino y llegar a la final de la Copa. La decisión de no renovarle fue porque yo sabía que después de perder una final iba a ser muy difícil levantar a muchos jugadores en la parte anímica, así como había algunos que habían cumplido un ciclo", explicó en una entrevista con el diario Olé . Y agregó: "Iba a ser muy difícil llegar al 4 de enero y ver las mismas caras después de una final. El club necesitaba un cambio de DT y de varios jugadores" .

Además, se refirió a la polémica que hizo estallar Carlos Tevez sobre su relación con el Mellizo: " Hubo algún momento en el que la relación estuvo un poco tensa , pero como ha pasado en otros años con distintos entrenadores que yo tuve y algunos jugadores. Él sabía desde el momento en que volvió que lo hacía para sumar. Y vos podés sumar en la cancha, en el banco o en el vestuario. Después, en el día a día, es como en cualquier trabajo: no todos son amigos, no todos se llevan bien, pero el objetivo del club era claro".