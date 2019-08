Angelici, duro contra Nández: "No queríamos ningún jugador que no quisiera estar en Boca"

El uruguayo había dicho que tenía que resolver "unos temitas" con el Xeneize y el presidente salió a cruzarlo. "No me sorprende nada", expresó.

La emotividad de la despedida de Nahitan Nández ya pasó a un segundo plano. Luego de las ovaciones que recibió en su último partido en La Bombonera, el uruguayo se sumó a y, en una de las primeras notas que dió, reconoció que estaba teniendo que resolver "unos temitas" con Boca. "Espero que se solucionen y tengan un buen gesto de los que tengan que hacerse responsables", había reclamado el futbolista. Y Daniel Angelici recogió el guante rápidamente.

"No me sorprende nada de lo de Nandez. Él me pidió irse del club y nosotros no queremos quedarnos con ningún jugador que no quisiera estar. Pusimos un número para que pudiera salir y desde no llegaba. Si todos queríamos hacer la operación, todos teníamos que ceder. El representante cedió el 50% de su parte y el jugador, el 50% de su comisión", explicó el presidente xeneize. Y agregó: "Se habrá olvidado que le adelantamos 600 mil dólares y se le descontamos con este 15%. Ahora mandamos un abogado y está con el tesorero para revisar toda la documentación".