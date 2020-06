Ángel Di María reitera el reclamo: "Quiero estar en la Selección y ganar algo"

El Fideo volvió a solicitar que sea tenido en cuenta para la Albiceleste y confía que, con la postergación de la Copa América, recupere sus chances.

La estrepitosa derrota en octavos de final de la Copa del Mundo de supuso el final para parte de una una generación, señalada más por perder finales que por llegar a ellas. Lionel Messi y Sergio Agüero son dos de los sobrevivientes y a ellos quiere volver a sumarse Ángel Di María, quien solo tuvo una chance en el ciclo de Lionel Scaloni: la 2019, en la que tuvo una floja actuación por la cual no volvió a ser llamado.

Sin embargo, el Fideo no se rinde y siente que, con la postergación del certamen continental, que debía comenzar por estos días pero el coronavirus obligó a su reprogramación, aún puede dar pelea por un lugar. "Siempre estoy a disposición de la Selección. Esta año tenía en mente jugar una última Copa América, pero al ver que en cada convocatoria ni siquiera me llamaban comencé a perder la esperanza", admitió.

Pero remarcó que "como el torneo será en 2021, trataré de dar lo máximo para demostrar que puedo ayudar al equipo. No importa si de titular o de suplente: quiero estar allí e intentar ganar algo con la Selección".

Más equipos

Y si bien no mencionó al actual entrenador, no pudo ocultar su bronca: "acabo de terminar una excelente temporada y no me han llamado una sola vez", aunque entiende que "son decisiones del entrenador, sin duda hay alguien mejor que yo. Puede ser que quiera preparar para el futuro".