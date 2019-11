Ángel Cuellar: "Que volviera Setién al Betis sería muy extraño"

El ex-futbolista del Betis, Ángel Cuellar, ha concedido una entrevista a GOAL en la que repasa toda la actualidad verdiblanca

Ángel Cuellar (Villafranca de los Barros, 1972) es una de las voces más autorizadas para hablar del . El jugador nacido en Badajoz jugó en dos etapas en el equipo verdiblanco, además de jugar en equipos como el FC , además de ser internacional en dos ocasiones con la selección española. Actualmente, narra los encuentros de la Liga Santander en la Liga TV y repasa todo lo que tiene que ver con el proyecto verdiblanco, que se encuentra en un momento lejos de ser el adecuado para las expectativas esta temporada.

¿Cómo se encuentra Ángel Cuellar? ¿En qué proyectos está involucrado?

Estoy en Mediapro, Gol Tv y fundamentalmente La Liga TV, donde locuto todas las semanas. También colaboro en el departamento de Relaciones Institucionales de la AFE.

¿Cuál es su análisis de lo que está sucediendo en el Betis esta temporada?

Institucionalmente, es una entidad estabilizada. Tiene una masa social muy importante, da igual la categoría en la que esté. Va a intentar igualar esa masa social en lo deportivo, a pesar de que de momento no lo vaya consiguiendo. Ha estado mucho tiempo de la mano de alguien que ha hecho todo lo contrario. A nivel accionarial, los que llevan el club lo han estabilizado con proyectos como la Ciudad Deportiva, que es de las más importantes en Europa.

A nivel deportivo, se han hecho algunas inversiones y se intenta hacer una idea de juego para que la gente se identifique con el buen juego, de ataque. El año pasado, con Quique en muchos momentos se consiguió, era un proyecto que iba para largo, pero no se le dio continuidad. Este año se ha apostado por Rubi, que bien es cierto que no ha conseguido arrancar ni en idea ni en resultados. Con algo menos de identidad, no consigue estar a la altura ni en el puesto clasificatorio que se le presupone. Veremos cómo evoluciona.

¿Cuáles son las causas de este mal inicio para usted por parte del Betis? ¿Por qué fichajes como los de Fekir o Borja Iglesias no terminan de encontrar su mejor versión?

no es nada fácil para buscar esa estabilidad con los resultados, como hacen equipos como o . Son equipos que se han asentado a través del resultado. En Sevilla el resultado tiene que ser inmediato, luego jugarás bien, e incluso el año pasando jugando bien, no se ganaba. El sevillano está acostumbrado a que su equipo gane y siempre la masa social empuja a que estés entre los seis mejores de la Liga, pero no es fácil, porque hay otros que también lo quieren y no es fácil conseguirlo.

En el caso del Betis se ha hecho una importante inversión en jugadores, sobre todo en un entrenador para que desbloquease su situación con su anterior club, que es el y que viene con una idea de fútbol, que no era tan drástica como la de Quique, más equilibrada en ese aspecto, pero no consigue dar con la tecla para que su grupo de jugadores, que han sido determinantes en todos sus equipos estén a la altura.

El fichaje de Fekir, ha extrañado a muchos. El año pasado, el daba 70 millones por él. Sobre Borja Iglesias, qué vamos a decir, es un jugador fantástico e hizo números de goles grandísimos. Entiendo que la plantilla necesite posiciones en las que creo que a lo mejor se puede mejorar, pero siempre es desde fuera. Sí que es cierto que no acaba de dar con la tecla, en cuanto a la idea, en cuanto al resultado, y en cuanto a la estabilidad defensiva. En los últimos dos encuentros lo consiguió relativamente: en el Bernabéu dejó la puerta a cero, y ante el , que ganó en casa.

Ganó de la forma que ganó, intentando ser muy diferente a lo que Rubi quiere ser, y el día del derbi pudo ser un día en el que pudo empatar y con un poco de suerte, pudo llevarse el partido, porque fue un encuentro igualado. Hay que decir que enfrente hay un equipo de 70 millones de euros más de presupuesto que el Betis.

Sobre el derbi, ¿qué piensa de la idea de Rubi para el partido?

El análisis de los partidos... Somos 46 millones de españoles, y hay 46 millones de análisis. Yo tuve la suerte de locutar el partido, pero no significa que mi visión sea la más acertada, pero no significa que sea la correcta. Fue un partido igualado en cuanto a ocasiones, en cuanto a dominio, pero no fue igualado en cuanto acierto, porque el Sevilla hizo una más que el Betis.

Ni mucho menos me pareció que el Sevilla fue superior, en un tramo del primer tiempo lo fue, el Betis se repuso especialmente en el tramo final del primer tiempo, y en el segundo, estuvo mucho tiempo en campo rival. El Sevilla se limitó a defenderse y a salir a la contra. En el partido que vi, vi atacar menos a los laterales del Sevilla. Hizo un gol más, felicitarle y hasta la vuelta.

¿Es la situación tan alarmante en el Betis como para destituir a Rubi ya?

Bueno, la situación en la clasificación del equipo es la que es. Uno tiene la plaza que dicen sus puntos. Al final los puntos son los que son y la posición es la que es, y da una realidad, no va acorde a lo que se le exige al Betis este año. De ahí como para que se destituya al entrenador, no soy quien para decirlo, allí hay alguien que son los que se ocupan.

Intento analizar desde la equidad, no soy juez ni parte ni tengo que dar opinión sobre si se tiene que echar a Rubi, eso lo tiene que decir otro, no yo.

Desde su punto de vista, ¿qué le parece Rubi como entrenador para el Betis?

Me parece un buen entrenador. Al final, ser entrenador se está convirtiendo en una profesión de alto riesgo. La inestabilidad es enorme, tenemos el caso de Pellegrino en el . Un entrenador que viene de hacer la mejor temporada en la historia del club, se refuerza, compra jugadores cedidos y que era difícil que siguieran. 9 partidos después, está en la calle. Esta es la vida del entrenador.

Rubi ha sido nombrado el segundo mejor entrenador catalán, por algo será. No hay la llave exacta de lo que son las cosas y cómo hacerlas, que es lo bonito de este deporte. En el caso de Rubi, que me parece muy buen entrenador, también le pasó en el Espanyol y en el . No sé si aquí le llegará o no, pero me parece un buen entrenador.

En el caso de que no siga Rubi, ¿considera que pueda volver Quique Setién?

Puede ser, ¿por qué no? No sé que relación tendrá con la Junta. Desde luego, sí que resultaría extraño, muy extraño. No sé como denominarlo que ahora vuelva después de no contar con él. Me puedo esperar cualquier cosa por que en el fútbol se ha visto cualquier cosa. No me parece ni mejor ni peor, pero no me extrañan ciertas cosas ya en el fútbol.

Si a usted le llamaran para hacerse cargo del Betis, ¿aceptaría?

No, porque no estoy preparado ahora mismo. Hay una faceta en la que estoy tranquilo, estabilizado en todos los niveles. No me llama ahora mismo otro tipo de proyectos que sean los que tengo. Creo que un club de la envergadura del Betis merece un respeto y una preparación y una formación. Creo que no es el momento oportuno, me faltan pasos que dar fundamentalmente por el respeto que le tengo a la entidad y por que no viene a cuento. No estoy preparado, no sería el entrenador del Betis.