Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, ha confirmado que Thibaut Courtois no jugará el derbi de este domingo ante el Atlético de Madrid.

Andriy Lunin, titular: ¿por qué Thibaut Courtois no juega el derbi Atlético Madrid vs. Real Madrid de LaLiga 2021-22?

Courtois, figura nuevamente con el Real Madrid en el partido ante el Manchester City de la vuelta de semifinales de la Champions League el pasado miércoles, no está sancionado ni está lesionado. Por eso sorprende que el meta belga, que está peleando por el Trofeo Zamora de LaLiga 2021-22, no juegue contra su ex equipo en el Wanda Metropolitano.

Sin embargo, así lo ha confirmado en rueda de prensa Carlo Ancelotti. El italiano, cuando se le consultó por el equipo que sacaría una semana después de consagrarse campeón de Liga, contestó: "Está bastante bien, tenemos algunas dudas, hemos tenido dos días de descanso. La alineación la pensaré mañana, creo que intentaremos sacar el mejor equipo. Lo único cierto es que mañana juega Lunin, descansa Courtois. Algunos no pueden jugar. Hazard empezará a entrenar la próxima semana".

En ese sentido, la ausencia de Courtois se entiende como un premio para Lunin, para que tenga minutos en un campeonato que el Real Madrid ya tiene en sus vitrinas, y también para que el portero belga pueda descansar física y mentalmente.