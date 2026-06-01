Andrés Iniesta encuentra su primer club como entrenador y se hace cargo de la selección holandesa

Andrés Iniesta, de 42 años, debutará como entrenador en el Gulf United FC de los Emiratos Árabes Unidos.

Iniesta se retiró como jugador en 2024 tras militar en el Emirates Club de los Emiratos Árabes Unidos.

Antes, el excentrocampista jugó cinco años en el Vissel Kobe japonés, que lo fichó en 2018 como agente libre procedente del FC Barcelona, donde Iniesta había jugado desde su etapa juvenil.

Como internacional, ganó el Mundial 2010 y las Eurocopas 2008 y 2012. Ahora inicia su carrera como entrenador.

El Gulf United, fundado en 2019, juega en la segunda división emiratí y la pasada temporada terminó décimo de quince.

En sus filas destaca el centrocampista Leroy Fer, de 36 años, quien llegó en septiembre pasado como agente libre procedente del Al-Nasr.

Anteriormente jugó en Feyenoord, FC Twente y Swansea City, y vistió la camiseta de la selección de Países Bajos en once ocasiones.