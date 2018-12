André Gomes, el marginado de 55 millones de euros que renació en Everton

El ex-Barcelona soportó dos años de lucha en el Camp Nou, donde fue abucheado por sus propios fanáticos. Ahora está reconstruyendo su confianza.

La fecha es el 4 de marzo de 2018, y los abucheos se hacen eco en el Camp Nou cuando el Barcelona se enfrenta al Atlético de Madrid. Las burlas de la multitud no son para los visitantes, su entrenador o incluso los oficiales del partido: son para uno de los suyos. En la línea de banda, André Gomes se está preparando para reemplazar al lesionado Andrés Iniesta, consciente de que el descontento del fanático apunta directamente en su dirección. Sus propios compañeros de equipo, incluso, se sienten incómodos con la recepción que está recibiendo, con el portero Marc-Andre ter Stegen señalando a los partidarios, cuestionando por qué le daban ese tratamiento a un jugador del Barça.

No era la primera vez que el internacional de Portugal había sido abucheado por sus propios fanáticos: su pase soñado a Cataluña se había convertido rápidamente en una pesadilla. Gomes llegó al Camp Nou en el verano de 2016, después de la gloria tras haber conseguido la Eurocopa con Portugal y en un aparente camino de grandeza: Real Madrid, Manchester United y Juventus fueron algunos de los equipos vinculados con el ex-Benfica antes de los 55 millones de euros que Barcelona le pagó a Valencia. Incluso fue promocionado como un futuro ganador del Balón de Oro, tal era su potencial creciente.

Pero la etiqueta de precio parecía pesar mucho en los hombros de Gomes mientras luchaba por impresionar con una camiseta del Barça. El dinamismo en su juego pareció disiparse, jugaría el pase seguro en lugar de arriesgarse y buscaría abrir el juego en el último tercio del campo. Eso no es lo que se espera de un centrocampista del Barcelona. Los aficionados, acostumbrados a ver a Iniesta y Xavi acariciando el balón, dieron a conocer sus sentimientos. Los medios de comunicación también comenzaron a volverse contra él. En mayo de 2017, los lectores de Marca votaron a Gomes como "el peor fichaje de la temporada". Se había convertido en una figura de diversión. Aunque no era un asunto de risa.

André Gomes rompe la maldición con el Barcelona

El fin de semana posterior al ya resaltado juego contra el Atlético de Madrid, Gomes habló sobre sus problemas, admitiendo que su tiempo en el Barça se había convertido en "un infierno" y que a menudo estaba tan "avergonzado" de sus actuaciones que no abandonaría su casa. Cinco meses después de hablar públicamente de su angustia, Gomes estaba en movimiento, uniéndose a Everton en un préstamo de una temporada.

Una lesión en el tendón significó que Gomes se perdiera las primeras semanas de la temporada, y que sólo regresara a su estado físico a fines de octubre. Fue lanzado directamente a la alineación inicial para la visita del Palacio de Cristal, ayudando al equipo a una victoria de 2-0. La semana siguiente, Gomes se destacó, a pesar de que Everton tuvo la mala suerte de perder 2-1 en Old Trafford. Luego fue nombrado el mejor jugador del partido en victorias contra Brighton y Cardiff, cuando los Toffees subieron al top seis de la Premier League.

Su elegante compostura en el balón y su habilidad para elegir un pase son el tipo de atributos que Everton ha estado perdiendo durante años en el corazón de su mediocampo. Es poco sorprendente, por lo tanto, que los hinchas ya estén enamorados de su nuevo maestro del medio.

Cuatro días después de su debut contra Palace, Gomes se unió a un grupo de simpatizantes del Everton en una gira abierta en autobús por Liverpool. Cuando vio a un joven fanático que estaba sintiendo el frío, Gomes lo llevó a la tienda del club y lo equipó con un jersey de Everton y una bufanda. Esa misma semana, lo vieron cargando y abrazando a un joven fanático durante un evento comunitario en el campo de entrenamiento del club Finch Farm. Hay un afecto genuino y parece que el sentimiento es mutuo. De hecho, recientemente reveló que estaba "amando la vida" en Goodison Park y le dijo a Sky Sports: "Me siento feliz, me siento diferente. Es una mezcla entre la libertad y disfrutar de lo que estoy haciendo ahora. No es un trabajo, es lo que amo”.