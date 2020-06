Ander Herrera: "Si Pogba es capaz de tener regularidad, es normal que el Madrid le quiera fichar"

El centrocampista del PSG concedió una entrevista al diario AS y habló sobre el francés, que fue su compañero en Manchester

Paul Pogba no termina de arrancar en Manchester. Desde que volviera al , procedente de la , el centrocampista francés no ha terminado de encontrar cierta regularidad en su juego. A pesar de esto, el le sigue teniendo en su punto de mira, principalmente por el deseo de Zidane de contar con él.

Ahora, un ex compañero de Pogba se ha pronunciado sobre su momento. Ander Herrera ha concedido una entrevista al diario AS, en la que ha repasado muchos asuntos, pero ha aprovechado para elogiar a su ex compañero y dijo que le falta "regularidad" en su juego.

Pogba, con ciertos altibajos en Old Trafford

"Paul es un futbolista que lo tiene todo: desborde, recupera muchos balones, va bien en el juego aéreo, es agresivo, defiende, ataca, tiene gol…, pero en Manchester tuvo altibajos: hizo partidos en los que marcó la diferencia de forma brutal y otros que no, y a un jugador de ese precio se le exige estar siempre muy bien", expresó.

Desde que llegara en 2016 por 105 millones al conjunto de los 'red devils', el centrocampista ha mostrado algunos destellos de su calidad, pero no ha terminado de mostrarla en un estilo tan duro e intenso como el de la Premier League.

Herrera, poco optimista con la salida de Pogba hacia el Real Madrid

A pesar de esto, Herrera confía en el talento del internacional por y campeón del mundo en 2018 para que pueda mostrar su mejor nivel, y considera que si mantiene su "regularidad", "es normal" que el Real Madrid se fije en él.

"Si es capaz de tener regularidad en su juego, es normal que el Madrid o cualquier otro club grande de Europa quiera ficharlo. También sucede como con Mbappé y Neymar, está en uno de los clubes más potentes del mundo y será difícil que salga", expresó.