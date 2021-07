Ander Herrera en Goal: "El fútbol es un gran negocio, pero el sustento es el aficionado"

El centrocampista aragonés del PSG atiende a Goal a pocos días de la Coupe des Champions, la supercopa francesa que disputará contra el Lille

¿Como encaras tu tercera temporada en el PSG?

Siempre con la mayor de las ilusiones. Me encanta el fútbol, me encanta lo que hago. Sé que algún día echaré de menos esto, sé que cuando toque dejar el fútbol echaré de menos venir a entrenar todos los días, jugar en un equipo tan grande como este. Siempre estoy súper ilusionado. Con muchísimas ganas de competir, de ganarme un lugar, de disfrutar del fútbol y de conseguir cosas con el PSG. Amo lo que hago, entiendo que soy un privilegiado y por eso intento disfrutar cada segundo en esta profesión y en esta carrera.

¿Cuáles son tus principales objetivos esta temporada?

Personalmente y grupalmente siempre intento marcarme objetivos a muy corto plazo. No me gusta pensar en títulos, no me gusta pensar en goles ni asistencias. No es mi estilo. Intento ganarme el puesto cada día, venir a entrenar cada mañana, jugar los partidos y hacerlo de la mejor manera posible. Intento cada momento que estoy en el campo, partidos o entrenamientos, ser mejor, que el entrenador me tenga en cuenta y poner mis cualidades al servicio del equipo. Tenemos ahora la posibilidad de ganar un título contra el Lille en Tel Aviv, así que paso a paso cada día. Como dice Simeone, que fue quién empezó con todo esto, partido a partido y día a día. No creo en objetivos a largo plazo.

La Ligue 1 está creciendo y por ejemplo el Nice, OM or Rennes están fichando a muchos jugadores. ¿Es prioritario ganar este título?

Sí, siempre las competiciones locales son lo más importante. Para todos los equipos lo son. Luego, lógicamente, todos tenemos el sueño de ganar un título europeo. Los diez o doce equipos más grandes de Europa tienen el sueño de ser campeones, pero nosotros nos marcamos en primer lugar las competiciones nacionales. El año pasado ganamos la Supercopa y la Copa, no ganamos la Ligue1 por un punto y este año el objetivo principal es ser campeones de liga en Francia. Y luego, el sueño que tenemos todos es ser campeones de Europa, obviamente. Pero eso no es fácil ni lo tenemos solamente nosotros. Ese sueño lo tienen diez o doce equipos muy potentes.

¿Echas mucho de menos a los aficionados del Parque de los Príncipes?

Muchísimo. Soy un futbolista, pero también un futbolero. Yo me enamoré del fútbol yendo al estadio, con el ambiente, yendo a La Romareda con mis amigos y mi familia. Me enamoré del fútbol así, por la pasión de la gente y los gritos. Ha sido duro estar más de un año sin aficionados. En los partidos de pretemporada ya se ven los estadios llenando poco a poco. Sobre todo en Inglaterra ya están casi al completo. Aquí en París, ahora mismo por las normas que hay, si empezara la Ligue1 mañana estaría al 100%. No sé si será así cuando empiece el campeonato, pero hay esperanza. La vacunación va a buen ritmo y esperemos que el fútbol vuelva a ser lo que todos entendemos como fútbol, porque sin los aficionados pierde un poco de sentido. Es cierto que es un gran negocio y tiene que continuar, porque hay mucha gente que vive de esto, pero el sustento de todo es el aficionado.

¿Como ha cambiado el equipo con Pochettino?

Tuchel y Mauricio son entrenadores diferentes. Ambos son enmtrenadores que basan su fútbol en el ataque, en controlar el partido a través del balón, en intentar crear el mayor número de ocasiones posibles. Son equipos que no especulan, que atacan. Cada entrenador tiene sus matices, pero ambos son ofensivos, basan su juego en la posesión y en atacar y estoy encantado de poder disfrutar de un entrenador de muchísimo nivel durante mi carrera. He tenido mucha suerte con los entrenadores, me considero un privilegiado y estoy súper agradecido porque de todos he podido sacar cosas. Ahora, con Mauricio, estoy disfrutando mucho. Creo que entendemos el fútbol de una forma parecida. Me gusta como entrenamos, me gusta la intensidad del fútbol que quiere, que el equipo esté físicamente dispuesto a atacar y que esté preparado para presionar y jugar en campo contrario. Creo que va bien con mi fútbol y mi manera de entender esta profesión.

¿Cuál es su mayor virtud como entrenador?

Creo que la gestión de vestuario. Es un entrenador que sabe perfectamente cómo gestionar egos, cómo gestionar jugadores de primer nivel. Lo ha demostrado. Es cierto que el PSG es uno de los más importantes a nivel europeo y uno de los que tiene mejores jugadores, hay que admitirlo. También es un reto para él estar aquí. Pero creo que es un entrenador que ha calado muy bien entre los jugadores, que es honesto, que va de cara. Al final, en el fútbol, la sinceridad e ir de cara se agradece. Habrá días que te tocará comerte una bronca o unas malas palabras, pero a la larga el futbolista siempre agradece la honestidad. Es un gran gestor de grupo.

Perdiste la final de la Champions en 2020. ¿Esperas poder vengarte y levantar el título?

Opciones las hay, igual que las tienen los otros equipos que quieren ganarla. El Madrid, el Barcelona, el Liverpool, el United, el Chelsea, el City, la Juventus, el Inter, el Milan, todos quieren ser campeones de Europa. El problema es que sólo lo puede ser uno. Y no podemos decir que nueve han fracasado por no ser campeones. Nosotros hemos estado un año muy cerca de serlo, creo que el club está dando los pasos adecuados para meterse en ese grupo de cuatro o cinco equipos que todos los años peleen por la Champions, pero como te decía, ponerse la obligación de ganar la Champions creo que sería injusto. Ni siquiera el Madrid, el Barcelona o el Milan, que son los clubs con más Champions en la historia, tienen esa obligación, ¿cómo nos la vamos a poner nosotros? La prensa habla mucho, el aficionado habla mucho y siempre se nos pone el cartel de favoritos, pero si vemos las cosas objetivamente, no podemos ponernos nosotros la obligación de ganarla.

¿Cuál es tu opinión de los fichajes del PSG? Especialmente el de Sergio Ramos.

Sergio es quizá el mejor defensor de la historia de nuestro país. Una leyenda del fútbol, un líder natural, una persona con un carisma, una energía y un hambre brutal. Veo que es un fichaje fantástico, porque no va a permitir que nadie se relaje. Él no lo hace, así que no lo vamos a hacer los otros. Poder compartir vestuario con un tipo como Sergio es una oportunidad fantástica para mí también, poder aprender de él cada día, poder disfrutar de tenerlo. En cuanto a los otros fichajes, tanto Wijnaldum como Donnarumma como Hakimi vienen a aportar. Son opciones de mercado muy buenas, porque tanto Wijnaldum como Donnarumma han venido gratis. Y Achraf es uno de los mejores laterales derechos del mundo, joven y con una proyección fantástica. Entonces, creo que el club se está moviendo muy bien.

¿Estás ayudando a Sergio a adaptarse al PSG?

Creo que no le hace falta que le ayude mucho. Como decimos vulgarmente, tiene los huevos pelados. No creo que necesite cicerones. Estamos ahí por si necesita que le echemos una mano, pero solo con su carisma y su energía ya se ha ganado a la gente. Es cierto que tenemos un grupo muy grande de hispanohablantes, con lo cuál le he dicho que le va a costar aprender el francés. No sé si lo va a usar mucho en el día a día. Pero volviendo al inicio, no creo que tenga ningún problema de adaptación ni que necesite mi ayuda. Si la necesita aquí estoy, pero con su forma de ser seguro que en un par de semanas está aquí como uno más.

Hay un grupo fuerte de jugadores que hablan español con Bernat, Sarabia, Keylor, Rafinha, Icardi, Sergio Rico, Neymar e incluso Pochettino y su staff. ¿Te sientes como en casa?

Y eso que hago el esfuerzo por hablar francés. Intento hablar francés con los trabajadores del club, con los compañeros, creo que es importante. Ya que en el fútbol tenemos la oportunidad de jugar en diferentes países, que menos que llevarnos el idioma. Es cierto que si no quieres, no lo practicas, pero intentamos hacer el esfuerzo de aprender y de llevarnos eso para el resto de nuestra vida.

El resultado no fue el mejor pero, ¿como recuerdas la experiencia de disputar los Juegos Olímpicos con España en 2012?

Representar a mi país siempre es increíble, me encanta hacerlo y me ha encantado hacerlo cuando me ha tocado. Los Juegos Olímpicos, a pesar de que deportivamente fue una experiencia muy mala, recuerdo que fue muy bonita la vuelta olímpica el día de la inauguración, con Pau y Marc Gasol, con Nadal, con Feliciano López. Fue un día bonito. Nosotros es cierto que no pudimos disfrutar de la villa olímpica, porque estábamos en un hotel. Nos hubiera gustado estar porque se respira deporte y competición desde un punto de vista sano. Fue una experiencia muy bonita quitando la parte deportiva. El equipo ahora tiene un equipazo, así que esperemos que hagan mejor papel que en 2012.

¿Qué retos tienes ganas de superar en los próximos años?

Como he dicho al inicio, a mí me gusta ponerme retos a muy corto plazo. Pero es cierto y no lo he ocultado nunca que, una vez acabe mi contrato en París dentro de tres años, tengo el sueño de volver a Zaragoza, que es mi casa y el club de mi corazón. Luego habrá que ver si se puede dar o no, pero mi sueño es este.