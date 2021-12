Ancelotti, sobre el cómic de Mbappé: "Los niños tienen que perseguir sus sueños"

Carlo Ancelotti habló en rueda de prensa antes del Real Madrid-Real Sociedad de mañana (21:00 horas, Movistar LaLiga). Su comparecencia tuvo muchos nombres propios, como los de Mbappé, Haaland, Vinicius, Hazard o Isco.

Rival complicado: "Juega muy bien al fútbol, tiene mucha calidad, está muy bien posicionado. Es muy fuerte. Estoy encantado de tener un examen así ahora, en un estadio fantástico. Intentaremos, como siempre, ganar".

Pintus y las rotaciones: "No hay alarma. Evaluamos cada partido la condición física de los jugadores. Hasta ahora no tenemos alarma. Hoy ha vuelto Bale a trabajar con el equipo, no va a estar en la convocatoria, pero creo que estará listo la próxima semana. Ceballos está empezando a entrenar solo. Hay jugadores que juegan más y tenemos que poner ahí el foco, pero hasta ahora está todo bien, veo al equipo bien, en el entrenamiento no he visto cansancio. Sólo hemos repetido el mismo once dos partidos seguidos en una ocasión, contra el Shakhtar y el Barcelona. He hecho algunos cambios".

Cambios: "No pensamos en Inter y Atlético porque no son los partidos más importantes. El foco está contra la Real Sociedad, un partido muy importante. Si Casemiro necesita jugar porque pienso que nos puede ayudar, no pasa nada si está apercibido o no. Si luego no puede jugar contra el Atlético, no pasa nada".

Casemiro-Modric-Kroos y los próximos tres partidos: "No sé si pueden jugar los tres próximos partidos seguidos, tengo que pensar hoy si pueden contra la Real Sociedad. Ya lo estoy pensando, no lo sabré hasta mañana; puede que Modric no duerma bien, se levante mal… y no lo meta".

Xabi Alonso, entrenador de la Real B: "Uno que jugó en el centro del campo tiene más ventajas para ser entrenador. Xabi fue uno de los más grandes que tuve, muy inteligente, con un pie fantástico y una profesionalidad extraordinaria. Si tenía que apostar por un jugador que sería entrenador, hubiera sido por él porque entendía muy bien el juego".

El comic de Mbappé: "Los niños tienen que perseguir los sueños que tienen. De niño tenía el sueño de jugar en la Serie A y lo conseguí".

El estado de Hazard: "Mi opinión es que todavía no ha hecho lo que todos esperan. Ahora puede hacerlo. Está bien físicamente, entrenándose bien… Puede jugar los próximos partidos".

Qué jugador le gustaría ser: "Me gustaría ser Vinicius, Benzema, Haaland… Un delantero que marque muchos goles. Lo que me ha faltado en mi carrera son los goles".

Casemiro, Benzema, Vinicius: "Sí tenemos recambios, pero los tres, sobre todo los dos delanteros, lo están haciendo muy muy bien. Cuando un delantero marca goles es difícil quitarlo, para evitar romper esa dinámica. Con Casemiro es otro discurso, es el balance de este equipo y el equilibrio que puede dar en esta posición es muy muy importante, casi como marcar un gol o como cuando Courtois salva uno. Detrás de él están Camavinga, que puede jugar ahí; o Blanco. Pero no tienen su experiencia. En los próximos partidos se puede dar esa posibilidad. Los jóvenes aportan mucho entusiasmo y energía".

Isco: "Si hubiera pasado algo, lo diría. Si hubiera bronca, lo diría, pero no, de verdad. No ha calentado en los tres últimos partidos porque estábamos ganando. Si tengo que quitar a un centrocampista cansado no voy a meter a Isco si vamos ganando; necesito meter a alguien más defensivo, como Camavinga o Valverde. Si no tenemos ventaja sí meto a un delantero, a un centrocampista o a un lateral más ofensivo".