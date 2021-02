Ancelotti habló sobre James y Mina previo al clásico con Liverpool

El italiano confirmó que el volante estará disponible para el Derby, pero el central podría ser baja por varias semanas más.

En conferencia de prensa este viernes en la mañana, Carlo Ancelotti analizó lo que será el clásico de mañana ante Liverpool y entregó novedades sobre el plantel respecto a jugadores recuperados y lesionados, entre ellos, los colombianos James Rodríguez y Yerry Mina.

En las buenas noticias, Carletto confirmó que Rodríguez está recuperado de la molestia que lo sacó ante el Manchester United y no le permitió competir al 100% contra Fulham y Manchester City: "Hablo con él todos los días. Está contento aquí, confiado, motivado. Ha tenido algunos problemas con el gemelo en los últimos partidos, pero está en buenas condiciones".

"Realmente se siente bien aquí porque todos lo cuidan y eso es todo. No sé si se queja del clima", agregó Ancelotti sobre el volante que busca recuperar su mejor nivel, de cara a los próximos compromisos de los Toffees y Selección Colombia.

James recibió el premio al mejor gol del Everton en el mes de enero por parte de los hinchas, a la vez que fue duramente criticado por Freddy Rincón al asegurar que "le hace falta una serie de cosas para llamarlo crack".

Igualmente, Ancelotti precisó que Allan y el goleador Dominc Calvert-Lewin se unen a Rodríguez en el grupo de jugadores plenamente habilitados para el atractivo duelo en Anfield Road.

Del lado de las noticias negativas, el italiano se refirió a la lesión de Yerry Mina: "Tiene un problema en la pantorrilla y estará por fuera, al menos tres a cuatro semanas. Esperemos que sea menos, pero por ahora ese es el tiempo estipulado".



El central también se refirió a su situación en un live con una reconocida marca automotriz: "Al ver que no podía ni caminar, le dije (a Ancelotti) que no podía. Hoy (jueves) me fui a hacer los exámenes. Estoy esperando el diagnóstico del doctor, esperemos que no sea muy grave, pero sí hay algo, sí hay una lesión".

Por lo pronto Mina será baja del cuadro azul, mientras espera su evolución para ver si alcanza a ser parte de la convocatoria de Reinaldo Rueda en las próximas fechas de Eliminatoria.