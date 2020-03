Ancelotti: "En Inglaterra no se han dado cuenta de la gravedad de la situación"

El entrenador italiano del Everton se refirió a los efectos del nuevo coronavirus en la sociedad británica.

Carlo Ancelotti, entrenador del , aseguró este sábado que la suspensión de la Premier League "fue una decisión justa y correcta frente al escenario de las últimas horas", en las que miles de personas están padeciendo los efectos del nuevo coronavirus.

Coronavirus en el fútbol: últimas noticias en directo sobre medidas, partidos suspendidos y a puerta cerrada

"No pudimos continuar. La salud es la prioridad. Para todos: equipos, aficionados, medios de comunicación, trabajadores involucrados en el fútbol…”, comentó Ancelotti en declaraciones realizadas para La Gazzetta dello Sport.

El artículo sigue a continuación

Más equipos

El preparador italiano aseguró que, "con gran sinceridad, frente a la vida y la salud, el fútbol debe dejarse de lado". En estas horas, para mí el fútbol cuenta cero y casi me molesta hablar de ello, ante la tragedia que estamos presenciando. Estamos lidiando con una pandemia, la prioridad es concentrarse en esta pelea, el resto no cuenta”, aseveró.

Por otro lado, Ancelotti dijo que en se están tomando las medidas adecuadas, aunque valoró que quizás éstas deberían ser todavía más extremas. “He seguido la conferencia de prensa del primer ministro británico en la televisión. Me parece que todavía no se han dado cuenta de la gravedad de la situación. La vida continúa fluyendo con cierta regularidad. No estamos aislados, pero se han tomado las medidas de prevención adecuadas”, señaló.

Por último, Ancelotti habló de su relación con Jürgen Klopp, José Mourinho y Pep Guardiola. “Con Klopp existe un respeto mutuo, a veces intercambiamos mensajes. José es un personaje grande, sincero. Es como lo ves. Con Guardiola intercambiamos impresiones de fútbol. Allegri es un hombre concreto y correcto. Hay armonía entre nosotros porque sabemos cuáles son las dificultades de la profesión y la soledad en la que te encuentras cuando tienes que tomar decisiones particulares o vivir momentos difíciles”, sentenció.