Análisis de la Primera Iberdrola 19/20: Atlético y Barça, a por el trono de hierro

Te contamos todo lo que tienes saber de la nueva temporada de la máxima categoría del fútbol español

Ha llegado el momento. La Primera Iberdrola comienza este fin de semana y lo hace para quedarse. La nueva liga que impulsa la RFEF cuenta con importantes novedades, como por ejemplo, los equipos recién ascendidos, que esta temporada tienen una importancia fundamental, como es el caso del CD Tacón, asociado al , que a partir de la temporada que viene, será uno más en el fútbol femenino.

Otras novedades tienen que ver con los refuerzos que ha hecho cada equipo. El vigente campeón de la competición, el ha firmado, entre otras, a Virginia Torrecilla, procedente del o a Toni Duggan, que después de acabar contrato con el FC pone rumbo a la capital de .

Por parte de las azulgranas, Jennifer Hermoso y Andrea Falcón, procedentes precisamente de las rojiblancas, vuelven a la Ciudad Condal para conquistar un trofeo que el Barça no gana en los últimos años, ya que el Atlético es tricampeón de forma consecutiva de Liga, anteriormente conocida como Liga Iberdrola.

Ambos son de los conjuntos, de los pocos que pueden presumir de tener en propiedad al menos una copa de la Liga, junto a Athletic, y . Hay que tener en cuenta que esto se consigue cuando se gana el mismo torneo durante tres temporadas consecutivas, cinco alternas o cuando se estrena el formato de una competición.

Precisamente, el Rayo Vallecano ha sido otro de los grandes protagonistas de este verano, en este caso en torno al banquillo. Después de contratar a Jéssica Rodríguez para hacerse cargo del banquillo de la franja tras la marcha de Irene Ferreras al , a menos de un mes para el inicio de la competición, los vallecanos anunciaban su marcha por “motivos personales”.

Otra de las novedades de esta competición es la llegada del CD Tacón. El club madrileño, dirigido por David Aznar, debuta en la máxima categoría después de anunciar su absorción la próxima temporada por parte del Real Madrid. Asimismo, han hecho algunos refuerzos de renombre como la sueca Jakobsson o la francesa Kaci, procedente del Atlético de Madrid y llega libre.

Habrá varias maneras de ver la Primera Iberdrola: una de ellas, es en televisión en abierto ya que Mediapro tiene acuerdos con una gran variedad de clubes y muchos de los encuentros se podrán ver a través de su canal GOL.

Además, hay algunos expertos que han querido dejar su opinión para GOAL de lo que, desde su punto de vista, puede ser esta nueva temporada.



-Andrea Peláez (directora del programa 'Área Chica' en COPE): “Creo que este año va a ser el año del Barcelona. En el club azulgrana no se pueden permitir otro año en blanco y mucho menos otro año sin ganar la Liga. Veo a las culés campeonas este año, sin dudo. El Atlético de Madrid ha sido un gran rival en las últimas temporadas y con un mérito tremendo porque lo ha logrado a pesar de la asombrosa plantilla que ha configurado el FC Barcelona los últimos años. Pero creo sinceramente que el regreso de Jenni Hermoso al Barça y su salida del Atleti...deja muy tocado al club colchonero y muy reforzado a la entidad de Barcelona. Además, la llegada de Caroline Hansen creo que va a ser determinante.



El descenso no lo tengo claro, venimos viendo en los últimos años que las plazas de descenso son las más disputadas, con varios equipos en muy pocos puntos...creo que este año volveremos a verlo. Si tengo que dar dos nombres creo que serán Sporting de Huelva y Logroño. Creo que los recién ascendidos mantendrán la categoría.



El reconocimiento de máxima goleadora creo que va a ser muy disputado porque hay grandes delanteras que este año han cambiado de equipo y pueden dar mucho que hablar: Jenni Hermoso, Charly Corral, Esther González, Alba Redondo... Que además juegan en equipos grandes que favorecen su juego..pero por poderío de conjunto..apuesto por Jenni Hermoso.



Y en el tema de la portería ocurre un poco lo mismo, es fundamental el equipo al que pertenezcas. Una defensa sólida te ayuda mucho a conseguir cerrar partidos sin recibir goles. Sin ninguna duda el gran fichaje de las porterías este año es la del Atleti con Sari Van Veenendaal. Creo que Sandra Paños no se lo pondrá difícil pero que será la holandesa la que consiga la distinción de guardameta menos goleada”

-Alejandro Pecci (Soccer City Media): "Lo primero, el campeón. Será el FC Barcelona, se ha reforzado muy bien y sino ganan este año... porque tienen una gran plantilla, la mejor, han fichado a Jenni Hermoso, a Hansen, que es una jugadora excelente, en el centro del campo con Vicky Losada, Gujarro, Mapi, Pereira, Torrejón... El segundo será el Atlético, se ha reforzado bien, ha hecho un buen equipo, pero el Barça tiene mejor plantilla. El tercero será el Levante, ha fichado a Esther, a Ondonova, a Gálvez, Alba Redondo...

En el descenso estarán el EDF Logroño y el Deportivo de la Coruña, por que son dos equipos que en la zona defensiva no se reforzaron bien, no han fichado jugadoras que puedan dar regularidad, podría meter al Rayo, pero todos los años se salva. La mejor jugadora va a ser Hansen, el nuevo refuerzo culé. Es diferencial y es la mejor jugadroa de la competición con diferencia. Por otro lado, la mejor portera será Paños y la jugadora revelación será Berta Pujadas, del Valencia. El equipo revelación será el , ha subido el nivel y Toro es un entrenador que conoce muy bien la competición.

La decepción tengo cierta duda, pero me mojo. Será el , y no por Villacampa, porque su estilo de juego se adapta a la perfección, pero su mercado es limitado y solo ha fichado a una jugadora y subido a dos o tres jugadoras del filial. Lucía García va a ser una de las mejores jugadoras."



Sin duda, será una de las ediciones más competidas de los últimos años, y un nivel mucho mayor, más después del Mundial de .