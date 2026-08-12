



Amistosos - Jornada 1 15 ago 2026 - 10:45

El Man United vs AC Milan comienza el 15 de agosto de 2026 a las 11:45 EST y 15:45 GMT.

Resumen de 2025-26

El United terminó tercero en la temporada 2025-26 de la Premier League, a siete puntos del segundo, el Man City. El United ganó cinco de sus últimos seis partidos para asegurar su plaza en la Champions League tras dos años de ausencia de la élite continental. El creador portugués Bruno Fernandes brilló en el United, batiendo el récord de asistencias en una sola temporada de la Premier League. La pasada campaña generó 21 goles para sus compañeros en la máxima categoría inglesa.

El Milan tuvo un decepcionante 2025-26 y acabó quinto en la Serie A, suficiente solo para una plaza en la Europa League de esta temporada. Eso supone ya una ausencia de dos años de la Champions League, así que es justo decir que estos equipos siguen trayectorias opuestas.

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¿Qué han añadido Man United y Milan en el mercado de fichajes?

El United ha reforzado su centro del campo con los costosos fichajes de Youri Tielemans, procedente del Aston Villa, y Andrey Santos, llegado del Chelsea. Karl Darlow aporta experiencia a la portería, mientras que el colombiano de 18 años Cristian Orozco llega como una prometedora opción de futuro para el pivote defensivo.

El Milan ha tirado la casa por la ventana para fichar al delantero portugués Goncalo Ramos, del PSG. También ha incorporado al defensa central español Mario Gila, procedente de la Lazio, y al central zurdo de 20 años Sankhoun Diawara, llegado del Troyes francés.

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Posibles onces iniciales

Man United (4-2-3-1): Heaton; Mazraoui, Maguire, Heaven, Shaw; Mount, Santos; Amad, Lacey, Dorgu; Mbuemo.

AC Milan (3-4-2-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Comotto, Estupinan; Leao, Loftus-Cheek; Camarda.

Noticias de los equipos y plantillas

Actualmente no hay noticias de los equipos disponibles para ninguno de los dos conjuntos de cara a este partido. La información sobre lesiones, sanciones y posibles alineaciones se añadirá más cerca del inicio del encuentro a medida que esté disponible.

Lo mismo se aplica al AC Milan, sin detalles confirmados sobre la convocatoria ni actualizaciones del cuerpo técnico en este momento. Vuelve a consultar para conocer las últimas novedades antes del partido.

Forma

El Manchester United llega a este partido con un balance de pretemporada irregular pero alentador. En sus últimos cinco encuentros ha ganado tres, empatado uno y perdido uno, con 12 goles a favor y tres en contra. Su compromiso más reciente terminó con empate 1-1 ante el Paris Saint-Germain, mientras que una victoria por 2-1 sobre el Atletico Madrid y una goleada por 5-0 al Rosenborg demuestran su potencial ofensivo. La única derrota llegó contra el Wrexham, un 1-0 en contra que supuso un tropiezo al comienzo de la pretemporada.

Los últimos cinco partidos del AC Milan cuentan una historia distinta. Ha ganado uno, empatado dos y perdido dos, encajando siete goles en esa racha. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-0 ante el Chelsea, y también cayó 2-1 frente al Cagliari en su último partido de la Serie A de la pasada temporada. Un empate 2-2 con el Celtic y un 1-1 ante el Inter completan una pretemporada en la que ha faltado consistencia.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes se produjo en la Europa League en marzo de 2021, cuando el Manchester United ganó 1-0 en San Siro. Los dos partidos de aquella eliminatoria terminaron con la clasificación del United, después de empatar 1-1 en Old Trafford en la ida. En los cinco enfrentamientos directos del conjunto de datos, el United ha ganado tres y empatado uno, mientras que el AC Milan ha logrado una victoria. El resultado más desigual fue un triunfo del United por 4-0 en Old Trafford en la Champions League en marzo de 2010.

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