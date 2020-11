América dejó a Santa Fe en el camino tras definir por penales un partido falto de emociones

Faltó fútbol y emociones en un partido que quedó a deber respecto a lo que se esperaba de dos equipos que vienen marcando el paso en la Liga desde hace varios meses, Santa Fe que está entre los favoritos y América que necesita resultados para revalidar su condición de grande.

El clásico de rojos fue un partido flojo, con dos escuadras que se respetaron y se cuidaron en exceso, tal vez en virtud a que ambos tienen la cabeza puesta en la Liga Betplay, sin embargo, el partido de la noche del miércoles en la capital estuvo escaso del fútbol que habitualmente practican ambos equipos.

América se animó por momentos, pero le faltó puntería en las pocas incursiones que propuso al área de los locales, que también esperaron en exceso y dejaron a la deriva a los delanteros, que no pudieron capitalizar las pocas oportunidades en las que quedaron de cara al arco.

Al final todo se dejó abandonado a la suerte de los penales, los 12 pasos serían el juez justo para dos equipos que sobre los minutos finales parecieron acordar el empate para evitar el desgaste.

