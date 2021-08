Goal te trae toda la información sobre cómo seguir este gran partido de la Liga BetPlay.

América de Cali quiere recobrar el protagonismo en el campeonato local y ante un necesitado Patriotas, buscará una victoria contundente que le llene de argumentos para ser firme candidato al título del segundo semestre.

Los de Boyacá también llegan en un momento delicado luego de ser goleado en casa por Atlético Nacional y despedir a su entrenador al día siguiente.

En Goal le damos a los aficionados de ambas escuadras las opciones para seguir este apasionante encuentro por televisión o vía internet.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO América de Cali vs. Patriotas FECHA Viernes, 20 de agosto ESTADIO Pascual Guerrero, Cali HORARIO 19:30

¿CÓMO Y DÓNDE VER?

El partido se podrá ver por televisión de pago a través de Win Sports + este viernes 20 de agosto a las 19:30 hora de Colombia. En la plataforma de internet de Win Sports Online se podrá ver el juego en un computador, Smart TV, smartphones y tablets. La aplicación es compatible para dispositivos Android e iOS.

LAS POSIBLES NÓMINAS

América de Cali: Novoa; Torres, Andrade, Segura; Arrieta, Paz, Sierra, H. Quiñones; D. Quiñones, Ramos, Lucumí.

Patriotas: Mosquera; Rito, Carrero, Payares, Murillo; Andrade, Leudo, Orozco, Barrios; Arrieta, Aladesanmi.

ESTADÍSTICAS

Stats Perform nos comparte los siguientes datos sobre 'Escarlatas' y 'Patriotas':

• América de Cali nunca ha perdido contra Patriotas Boyacá en Primera División en ocho partidos desde 2017 (4V 4E). En caso de una victoria de América de Cali, hilaría tres triunfos ante Patriotas, lo que significaría su mejor racha de victorias ante este rival.

• América de Cali tiene dos victorias consecutivas en casa, 3-1 vs Junior y 1-0 vs Once Caldas. De conseguir la victoria contra Patriotas Boyacá, habría hilado tres triunfos como local por primera vez en el 2021.

• Patriotas Boyacá tiene dos victorias como visitante en lo que va del 2021 en Primera División (1E 8D). Buscarán su tercera victoria fuera de casa en el año calendario, ya que no tienen tres victorias en patio ajeno en la competencia en un mismo año desde 2018 (3V 6E 11D).

• América de Cali es el club que más tantos celebró en los últimos quince minutos de los partidos (5). El 71% de sus gritos fueron en esa franja de los encuentros, más que cualquier otro competidor en el torneo.

• Patriotas Boyacá es el segundo equipo con menor porcentaje de atajadas de la Primera División: sus arqueros solo contuvieron el 52,9% de los remates que recibió.