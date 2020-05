América de Cali suspendió el contrato de Alexandre Guimaraes

La determinación del club escarlata ya está en vigencia como parte del plan de contingencia económica.

Horas de incertidumbre en el campeón de luego de que el propio técnico Alexandre Guimaraes confirmara que el cuadro Escarlata le suspendió el contrato de manera unilateral. El brasileño habló de su situación en Antena 2 y llenó de preocupación a los aficionados caleños.

"El contrato está suspendido, hace unos días se nos suspendió. Obviamente, si te llega una carta así es porque piensan que el cuerpo técnico no siga. Ahora mi representante y el presidente están tratando de llegar a un acuerdo", aseguró el técnico.

El contrato de Guimaraes estaba a punto de expirar, el próximo 15 de junio y la renovación no estaba del todo clara más allá de que las partes tenían intención de prolongar el vínculo. "Es una situación que no esperábamos. Desde el momento que nos fuimos de Cali, queríamos regresar. Seguíamos con todos los entrenamientos virtuales, siguiendo con todo el trabajo de jugadores, pero cuando la cuarentena se iba alargando sabíamos que nuestro contrato terminaba en junio, pero no recibimos antes oficialmente ningún comunicado. Hubo acercamientos, pero después de eso no se ha llegado a nada y ahora nos envían esa carta de suspensión" precisó el timonel que actualmente está en y que por la nueva determinación del Gobierno colombiano de habilitar vuelos internacionales solo hasta el 1 de septiembre, no podría estar al frente del equipo una vez se retomen los entrenamientos grupales a entre junio y julio.

Visiblemente molesto, Guimaraes dijo no estar de acuerdo por la manera como el América tomó la decisión: "Lo que pasa es que para mí las formas siempre deben ser como deben ser. Las cosas claras y concisas. Cuando el tiempo va pasando y nosotros vamos viendo que no hay un posicionamiento del club hacia la continuidad en algún comunicado oficial. Pues entonces claro, uno se extraña porque la relación en términos de comunicación durante todo este tiempo ha sido bastante buena, pero después de eso uno empieza a cuestionar algunas cosas en cuanto a lo que pasa".

"Con todo este rodaje, uno sabe que hay ciertos indicios de cuando uno puede seguir o no. Sin embargo, nosotros hemos sido muy sensibles. Incluso hemos cooperado con el club durante todo este tiempo. Entonces cuando estas situaciones no se van dando en cuanto a comunicación, uno queda un poco fuera de base. Ahora estamos esperando. Pero bueno, eso no es un tema que a mí ya no me compete. Mi representante está intentando conversar con el presidente para ver qué pasa. Ya el lunes es 1 de junio y el 8 comienzan los entrenamientos individuales. Todo el mundo debe tener claro qué es lo que va a seguir", finalizó.