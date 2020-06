América de Cali no logró retener a Alexandre Guimaraes que se va del club caleño

A pesar de intentar negociar con el entrenador, no hubo feliz término y la relación contractual llega a su fin.

No son buenas las noticias para el campeón de , luego de que el propio técnico Alexandre Guimaraes confirmara que el cuadro Escarlata le suspendió el contrato de manera unilateral, hoy el club anunciará que el estratega que consiguió la estrella de diciembre no va más.

Mauricio Romero, presidente ejecutivo de , durante rueda de prensa anunció que no hubo acuerdo con Guimaraes para que continuara al frente del equipo cuando el fútbol regrese a tierras cafeteras.

Romero aseguró: "Yo he sido el más interesado en que el cuerpo técnico no se vaya, pero estamos muy lejos de llegar a un acuerdo con el profesor Guimaraes (...) Estamos en un proceso de desvinculación con el profesor Guimaraes".

Mientras se busca un nuevo entrenador, América recurrirá a un viejo conocido de la casa: "Jersson González será el DT encargado del equipo, luego de la finalización del contrato de Guimaraes".

El presidente ejecutivo siguió con los anuncios poco alentadores al referirse a la situación de Michael Rangel: "No tenemos cómo comprar a Michael Rangel, se podría hacer una negociación con Junior para ampliar el préstamo que acaba ahorita. En este momento no depende exclusivamente de nosotros", a lo que sumó: "No hemos llegado a un acuerdo económico con Matias Pisano ni con Juan Pablo Segovia".

Sobre Duván Vergara, una de las promesas del equipo dijo: "Hay interés de muchos clubes por Duván Vergara, pero ofertas no hay. El mercado de jugadores está quieto y él es uno de nuestros jugadores más valiosos. Esperamos una propuesta buena"