América de Cali ganó un duro partido ante Once Caldas y mostró buen fútbol

Partido intenso, de buen ritmo y con dos escuadras comprometidas con el espectáculo y entendiendo que la posición en la tabla estaba en juego, por lo que el encuentro fue de ida y vuelta y las acciones se desarrollaron con buen ritmo, emocionando a los asistentes al estadio Pascual Guerrero.

América tomó la iniciativa desde el primero minuto y volvió a ser un equipo compacto, con buen entendimiento entre todas sus líneas y con la concentración intacta para entender que el Once Caldas no sería un rival sencillo de derrotar, por lo que la estrategia de Osorio consistió en atacar con paciencia hasta vencer la resisitencia basándose en el desgaste del oponente.

El Blanco de Manizales fue un oponente digno, que mostró sus argumentos y no salió a especular en Cali, generando peligro y entregando todo hasta el final, sin embargo, una inspirada noche de Quintana era algo que no estaba en el libreto de Once Caldas, que nada pudo hacer para frenar la contundencia del jugador Escarlata.

Para resaltar estuvo la persistencia de los dueños de casa, que nunca retrocedieron, a pesar de tener la ventaja y que siguieron buscando el arco rival hasta el pitazo final, que decretó una nueva victoria de los diablos rojos y una alegría para una hinchada que no para de creer.