América de Cali: dentro de los ocho y en buena hora para el Clásico

El Escarlata sumó una nueva victoria en la Liga y se puso sexto en las posiciones. Viene el Cali, último de la tabla...

Sí, América ya está dentro de los ocho, aún con un partido menos y pese a la empatitis en el arranque de la campaña que lo llevaron a estar compartir el sótano con el Deportivo Cali, pues con la victoria en Bucaramanga llegó a 14 puntos para seguir su reivindicación.

Victoria apretada desde el marcador y desde el trámite del juego, pues, una vez más, el fútbol fue injusto con el Leopardo que no ha podido trasladar al marcador su propuesta e intención ofensiva. Juega bien, tiene una idea, procura buscar el arco contrario y está Dayro en el ataque, pero solo con él no le está alcanzando y si se le suma a un Graterol atento, el resultado no podía ser otro al visto.

Al igual que contra Junior, América supo "sufrir" pasajes del partido, especialmente en la complementaria donde el local salió a avasallarle para quedarse al menos con el empate. La defensa, liderada por el golero venezolano, respondió a la exigencia. Una curtida necesaria para el plantel que ayuda a endurecer el cuero, ganar experiencia y saber cómo trabajar el resultado desde el lado de aguantarlo, porque en caso de esta en Cuadrangulares, esas horas de vuelo se harán necesarias. Hoy fue el turno para que la defensa se luciera.

No era una parada fácil en el Alfonso López, pero la sacó adelante. América sigue en su misión de acumular puntos, trabajo, acciones y secuencias de juego, alternativas, argumentos. Además está invicto y llegará en inmejorable momento anímico a un clásico vallecaucano como pocas veces se ha visto, con todo sobre la mesa para tener una faena redonda en el Pascual Guerrero con casa llena y darle la estocada final al rival acérrimo.