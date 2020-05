Always Ready decide rescindir contrato con el colombiano Riascos

El delantero colombiano estuvo dos meses en Bolivia encerrado en un hotel y no asistió a los entrenamientos en lines del club de la bada roja.

El delantero colombiano Duvier Riascos quedó fuera de los planes de Always Ready sin lograr debutar en el equipo millonario tras unas declaraciones que otorgó a un medio colombiano en el que dice que fue un error haber venido a .

Riascos, quien llegó a Bolivia a mediados de marzo, se entrenó individualmente en el hotel que el club pagó hasta estos días. El colombiano no quiso trabajar en línea con sus compañeros y sus tareas lo hacía de forma privada con videos que los subía a sus redes sociales.

Esta actitud molestó mucho al cuerpo técnico del club paceño y también a la dirigencia que ya analizaba la posibilidad de rescindirle el contrato por tantas faltas al trabajo que programó el entrenador Eduardo Villegas.

Pero la gota que rebalsó el vaso fueron las declaraciones que hizo a un medio colombiano donde indicó que se siente incómodo en Bolivia y que busca la manera de regresar a su país para continuar con la cuarentena junto a su familia.

“Lastimosamente Riascos no se presentó a ninguna práctica del equipo vía on line, el club lo esperó dos meses para que tomara conciencia, pero no lo hizo y por eso decidimos hacerle esa notificación (la rescisión de contrato). Encima, él está tergiversando las cosas”, dijo Fernando Costa, presidente del club de la banda roja.

El club de la banda roja hizo oficial este miércoles la salida del jugador colombiano quien llegó como uno de los últimos refuerzos para la temporada.

No es la primera vez que Riascos tiene mala conducta, a inicios de año fue fichado por Wilstermann que lo esperó por varios días para que se concentre con el equipo, pero el colombiano prefirió pasar el carnaval en su país y luego integrarse al plantel que estaba a días de su debut en la de América.

Riascos ahora deberá esperar una oportunidad para salir de Bolivia por la estricta cuarentena que existe.