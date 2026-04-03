Álvaro Arbeloa confirma el regreso de dos estrellas del Real Madrid y hace una declaración sorprendente

Éder Militão y Jude Bellingham vuelven a estar disponibles para el Real Madrid. Así lo ha confirmado el entrenador interino Álvaro Arbeloa en una rueda de prensa, en la que ha elogiado al defensa brasileño.

El 7 de diciembre del año pasado, Militão se agarró el tendón de la corva durante el partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Celta de Vigo (0-2), tras lo cual tuvo que abandonar el terreno de juego lesionado. La temporada pasada, el defensa ya se rompió el ligamento cruzado.

En la rueda de prensa previa al partido contra el RCD Mallorca, Arbeloa confirma que el Real Madrid podrá volver a contar con Militão. «Estoy muy contento de que haya vuelto».

El entrenador interino del Real Madrid no solo está «muy contento», sino que también alaba al 38 veces internacional. «Cuando está en forma, es el mejor defensa del mundo».

Jude Bellingham también regresa a la convocatoria del Real Madrid. El centrocampista inglés se recuperaba de una lesión en el tendón de la corva y no jugó la semana pasada con la selección inglesa.

«Thomas Tuchel no quiso correr riesgos con él. Bellingham ha entrenado bien y, sobre todo, le falta ritmo de competición», afirma Arbeloa.

El Real Madrid ocupa el segundo puesto de LaLiga y se encuentra a cuatro puntos de su rival, el FC Barcelona (73). El club de la capital española se enfrentará la próxima semana al Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones.