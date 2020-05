Alpízar expuso su deseo de vivir un partido despedida con Alajuelense

Primera División de Costa Rica: El ex futbolista, de 40 años, todavía sueña con un encuentro reconocimiento en el club manudo.

Alejandro Alpízar, experimentado futbolista que iniciara su carrera en Alajuelense allá por 1999 y que viviera cuatro etapas en el club manudo, confesó su deseo de protagonizar un partido reconocimiento.

"A mí me gustaría y me encantaría tener un partido de despedida con La Liga. Ojalá algún día existiera esa posibilidad, sería muy lindo despedirme de mi casa, de mi club, mi afición, mi equipo. Como todo jugador a uno le gustaría cerrar completamente un ciclo, de donde salió, y para mi no es la excepción. Desearía tener ese partido, pero bueno eso dependerá de las autoridades de Liga Deportiva Alajuelense. pues ellos son los que podrían tomar esa decisión", manifestó el nacido en San José en diálogo con La Mundialista.

Asimismo, el actual asistente en el cuerpo técnico de Fútbol Consultants dejó en claro su amor por La Liga. "Yo soy manudo de corazón. Es cierto que viví etapas en otros equipos y a todos los respeto mucho, pero soy totalmente manudo", sentenció el hombre de 40 años, que también pasara por Saprissa, Pérez Zeledón, URC y Carmelita, entre otros.