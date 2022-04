Almendra, arrepentido: "Ojalá pueda hablar con Battaglia y pedirle disculpas"

Luego de su regreso a las canchas, en el partido que la Reserva de Boca le ganó a Vélez sobre la hora con un golazo suyo sobre la hora, por primera vez Agustín Almendra habló públicamente sobre su conflicto con Sebastián Battaglia y el plantel xeneize.

A principios de marzo, el entrenador echó al mediocampista del entrenamiento luego de una fuerte discusión entre ambos en la que el jugador le respondió en malos términos enfrente de todos sus compañeros. El DT decidió separarlo del plantel y, aunque en principio la opción era que se entrenara a contraturno en soledad, finalmente comenzó a trabajar con la Reserva.

Tras más de un mes desde aquel episodio, Almendra fue 'indultado', al ser convocado para jugar con la Reserva. Entró, marcó un golazo para darle la victoria al equipo del Negro Ibarra y, luego del partido, dejó en claro que está arrepentido por lo que ocurrió y que quiere hablar con Battaglia "para pedirle disculpas".

"Necesitaba mucho volver a jugar. Se dijeron muchas cosas, me mantuve en silencio tranquilo y trabajando", arrancó el futbolista de 22 años, en declaraciones a ESPN, y reveló que tuvo una conversación con Juan Román Riquelme: "Hablé con Román en el palco, quería volver a jugar, pedir disculpas a todos, estoy muy arrepentido por lo que pasó. Tuve una charla muy positiva con él".

En la misma línea, contó que su intención ahora es poder sentarse a hablar con el entrenador: "Lo primero que busqué fue una charla con Román, con el Consejo del Fútbol y espero que en el futuro pueda hablar con el DT. Fue un momento de calentura, yo no venía jugando. Pasaron muchas cosas, por suerte eso quedó atrás para mí y ojalá pueda tener una charla con el DT y pedirle disculpas".

"Desde un primer momento, el mismo día quería hablar, pero dejé que pasara el tiempo, pasaron muchas cosas, fue el viaje de Copa Argentina y no lo volví a cruzar", agregó al respecto, y reiteró: "Ojalá pueda tener una charla con el técnico y pedirle disculpas por todo lo que pasó. Si dice que no, deberé seguir entrenando en Reserva. Con las mismas ganas, desde un primer momento me entrené a la par y esperando mi momento".

"En ningún momento quise irme de Boca. Se dijeron un montón de cosas y yo no hablaba. Todos se dejaban llevar por las cosas que decían en redes sociales o TV, nunca quise irme de Boca".

"Yo no estaba enojado con nadie. Dijeron que me peleé con Figal, con Pipa. Yo los cruzo, los saludo y no tengo problema con ellos. No tienen nada que ver en todo esto".

"Hablé normal con Pipa (Benedetto). Lo crucé, lo saludé, no tenemos problema. Si hay un problema, lo puede decir pero no hay problema. Estaba en un momento de calentura y cada uno puede opinar lo que quiere".

"Me llevo muy bien con los chicos. Sigo hablando con Marcos (Rojo). Entreno con él. Por ahí sonó mal lo de Pipa en su momento porque sonaba mucho, nada más. Yo no tengo rencor con Pipa, con nadie".

"Marcos me dijo que estaba equivocado y le dije que sí, que tiene razón, sé que hice mal. No cambió en nada nuestra amistad. Dejé que pase el tiempo".

"Lo que yo quiero es estar en Primera. No tengo problema en seguir jugando en Reserva, tengo contrato con el club y lo tengo que cumplir hasta el último día".

"No sé lo que va a pasar conmigo. Lo que pedí fue tener minutos en Reserva. Lo que venga de acá para adelante, creo que va a ser mejor".

"Pienso mucho. Si Battaglia acepta que yo vuelva, no va a ser lo mismo. Voy a tener que entrenar el doble y arrancar de cero".

"La verdad que sí, me sentí afuera de Boca. Me sentí muy mal con lo que pasó, ojalá pueda tener otra oportunidad. Ojalá pueda sumar minutos acá, o sino en otro club, pero quiero jugar acá".

"Siempre le deseo lo mejor (a Battaglia) en todos los partidos. Yo entrenarme en lo personal y prepararme cuando me toque".