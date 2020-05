Almeida: “Será la Champions del Atleti, esta vez no pitará Clattenburg”

El alcalde de Madrid, abonado del conjunto rojiblanco, bromeó durante una entrevista en la Cadena COPE

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid y spcio abonado nº 97.493 del Atlético de Madrid, concedió una entrevista en la Cadena COPE, donde repasó la situación de la ciudad madrileña respecto a la crisis santiaria y claro, también tuvo tiempo para bromear sobre su pasión por el equipo colchonero. El regidor madrileño está convencido de que esta temporada, la acabará siendo colchonera. “Va a ser la Champions del Atlético. Hemos eliminado al campeón en la temporada más extraña. El único que pasó de fase fue el Atlético”, dijo en referencia a la victoria en Anfield.

"Quiero una tercera final madrileña de Champions, pero ganará el Atleti...esta vez no pita Clattenburg"

Respecto a la otra eliminatoria de un conjunto madrileño, la que tienen que disputar aún Manchester City y Real Madrid, el alcalde Martínez-Almeida aseguró que iba con los de Zinedine Zidane: "Voy con el , por supuesto, y espero que sí porque quiero otra final". porque alberga la esperanza de que haya final capitalina por tercera vez en la historia y que, esta vez, a la tercera, “sea la vencida” para el Atlético de Madrid. Además, recordó con ironía el arbitraje en Milán en 2016: “Esta vez no pitará Clattenburg y entonces a la tercera irá la vencida”, dijo el alcalde. Cuestionado sobre si el Madrid, sin ese error arbitral, no habría ganado aquella Champions, Almeida dijo "soy el alcalde de Madrid, tampoco me pongáis en este compromiso, pero lo cierto es que el partido acabó empate a uno", comentó.

El alcalde habló de la desescalada en Madrid y descartó el pase anticipado a la fase 2

Respecto a la situación por el coronavirus, aseguró que “esto no está ganado. Vamos a decir a los madrileños que, paso a paso, vamos a salir. El ‘bicho’ todavía está aquí”, añadió. Por otro lado, Martínez-Almeida descarta pedir el pase anticipado a la fase 2. "Vamos a ser prudentes. No nos podemos permitir ir hacia atrás. Prudencia, y ya veremos. Hemos dado un pequeño paso", comentó el alcalde.